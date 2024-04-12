美航空業界促拜登政府暫停增加中美航班　指中方實施反競爭政策

美國主要航空公司和航空工會，4月11日致函運輸部及國務院，要求暫停批准增加中美航班，指中國政府持續實施反競爭政策。美國航空業界稱，中國民航公司通過繼續取道俄羅斯領空，從而獲得時間及燃油上的優勢。



美國運輸部2月表示，從3月31日開始，中國客運航空公司可能會將每週往返美國的航班，從目前的35個增加到50個，約為新冠疫情前水準的三分之一。 美國航空公司也獲准每週執飛50趟航班，但目前並未完全使用這些額度。

路透社報道，美國航空協會（Airlines for America）及多個工會發信指出，美國業界在2022 年3 月起已停止飛越俄羅斯領空，但中國至今持續。信中指出，直到美國工人和企業能平等進入市場前，應暫停增加兩國往來客運航班。

眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）及委員會代表克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）也於10日致函拜登政府，要求勿增加中國航班，除非中國遵守現有的雙邊協議，以及乘客需求開始復蘇。此外，美國旅客不應遭受穿越俄羅斯領空的安全風險。