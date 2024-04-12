O.J. Simpson辛普森「殺妻案」無罪關鍵：夢幻律師團隊與李昌鈺

前美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）4月10日因前列腺癌去世，終年76歲。他90年代被指控殺害前妻、經歷「世紀審訊」後獲陪審團判定無罪，成為全球知名人物。事實上案內種種證據都對辛普森極不利，他獲判無罪釋放，與他聘請的「夢幻律師團隊」及辯方專家李昌鈺大有關係，他們在庭內成功展示檢方、警方的種種失誤與問題。



1994年6月12日，辛普森的前妻妮科爾（Nicole Brown Simpson）及其好友戈德曼（Ronald Goldman）被發現死於妮科爾洛杉磯住所的家門外，兩人均是身中多刀死亡。在警方接報到場後，很快就是調查焦點放於妮科爾的前夫、沒有確切不在場證明的辛普森。

1994年3月16日，辛普森（O.J. Simpson）與前妻Nicole Brown Simpson及孩子一起在加州出席電影活動（Reuters）

在審訊開始前，辛普森處於極為不利的位置，在7年婚姻中，妮科爾曾多次報警指控辛普森家暴，且就在兇案發生的5天前，妮科爾才致電家暴庇護中心求助，稱遭辛普森跟蹤及威脅。辛普森也被發現在案發前的數週曾買下一把15吋長的刀。

案內種種物證也指向辛普森，包括警方在案發現場找到多條與辛普森吻合的頭髮，其中有一條更是在死者戈德曼的衣物上，警方在案發現場也找到一隻染有死者血迹的手套，然後在辛普森住所找到另一隻，疑似是同一雙手套等。

警方在案發現場一些血迹之中驗出與辛普森吻合的DNA，也在辛普森住所物件、汽車找到血迹，檢驗下與死者的DNA吻合。

+ 1

在如此不利的情況下，辛普森找來多位星級律師為他辯護，被傳媒稱為「夢幻團隊」（Dream team，又稱夢之隊），團隊包括著名刑事辯護律師包括科克倫（Johnnie Cochran）、貝利（F. Lee Bailey）、卡爾達希安（Robert Kardashian）等人，其中卡爾達希安是現今著名真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的已故父親。

辛普森一方也找來華裔刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）擔任辯方專家，此案讓李昌鈺的名氣更上一層樓。

「夢幻律師團隊」在庭上主張辛普森是遭陷害，物證都有設局嫌疑，他們成功在庭上打擊警方、檢方的可信度，例如他們主張案中警探富爾曼（Mark Fuhrman）是種族歧視者，有不公對待黑人辛普森的嫌疑，律師在庭上詢問富爾曼是否有說過歧視字詞「黑鬼」（nigger），富爾曼矢口否認，但律師隨後展示出錄音證據，證明富爾曼在錄音中說出這個字詞高達41次，這事不但影響富爾曼作供的可信度，更令公眾嘩然，案件提升至種族主義問題的層面。

這對檢方來說無疑是個打擊，尤其是此案的12人陪審團中，多達8人是黑人。

辛普森（O.J. Simpson）1995年6月15日在法庭內按要求試戴案中的證物手套，他顯得手太大、有困難才能戴上手套，成為經典一幕（Reuters）

庭上經典的「戴手套」一幕也令檢方陷入困境，當時檢方要求辛普森試戴案中的關鍵證物手套，豈料辛普森在佩戴時顯得手太大、穿戴有困難，令本來以為可以「進攻」的檢方非常尷尬。

事後也有人提出不同意見，例如證物存放太久後可能變形，又或是檢察人員後來主張是律師指導辛普森停吃醫治關節炎的藥物，以令手部腫脹，才會出現「手太大」的場面。

李昌鈺作為辯方專家的證詞同樣帶來關鍵影響，指出警方在案內搜證時犯下的種種錯誤，例如在案發現場其中一處驗出與辛普森吻合DNA的血迹中，李昌鈺指出當中也有EDTA成份，EDTA不會出現於人體血液裏，質疑事有蹊蹺。

他又在調查後指出，警方抽取辛普森血液之後沒有即時送往檢測，且原本在瓶內8毫升的血液，至送檢時只剩下6.5毫升，以此提出有人動過手腳的質疑。

辛普森殺妻案：1995年10月3日，辛普森（中）在聽取無罪判決後握起拳頭，露出振奮神情（Reuters）

最終在1995年10月2日，陪審團在商議不足4小時後就得出結果，在首輪投票中，12名陪審員中有10人投票判定辛普森無罪，經過一番審議後，陪審團在第二輪投票時一致作出無罪決定。

雖然辛普森在刑事訴訟獲判無罪，但在1997年的民事訴訟中敗訴，他被裁定要為兩名死者的身亡負責及賠償，「夢幻律師團隊」也沒有在這次民事訴訟之中代表辛普森。

辛普森一案的審訊成為法律界內的經典案例，「他究竟是不是兇手」的話題也經常引起爭論，眾說紛紜。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）法律教授阿雷內拉（Peter Arenella）向《紐約時報》指，他認為「這個判決告訴你，名譽和金錢是如何能夠買到最好的辯護，能夠將一個壓倒性的有罪物證案件，轉變成一個充滿合理懷疑的案件。」