O.J. Simpson辛普森去世　「世紀審訊」至今欠死者家屬逾1億美元

前美式足球明星辛普森(O.J. Simpson)4月10日去世,終年76歲。這位在90年代捲入殺妻案「世紀審訊」的爭議人物,當年在刑事訴訟成功脫罪,但在民眾訴訟敗訴,被裁定要為兩名死者的身亡負責及賠償巨額款項,據外媒12日指,他至今仍欠死者家人逾1億美元(約7.8億港元)款項。



在1995年的矚目審訊中,辛普森被指控1994年殺害前妻妮科爾(Nicole Brown Simpson)及其好友戈德曼(Ronald Goldman),最終陪審團裁定其無罪,但在之後1997年的民事訴訟中,辛普森被判要為案件負責及賠償3350萬美元(約2.6億港元)款項。

《每日郵報》4月12日報道,自此之後死者戈德曼的家人就一直在追討這筆賠償款項,據代表律師稱,由於辛普森未能支付,款項連同利息等至今已升至超過1億美元(約7.8億港元),律師稱,在辛普森死後,他們也會努力從辛普森的遺產中收集款項。

在辛普森死後,戈德曼的父親、83歲的弗雷德(Fred Goldman)表示「他的死提醒大眾,戈德曼和妮科爾是被他謀殺的。我不會對他死亡的想法作出回應,對他無話可說, 我的回應不是關於辛普森的死,而是關於他奪走了我兒子的生命。」

霍士新聞報道,弗雷德2022年6月就曾狠批辛普森多年來只支付「相對較少的款項」,且根據家人遞交予法庭的文件顯示,當時辛普森被指自1997年民事訴訟以來只付了13.3萬美元(約103萬港元)的賠償款項。

報道指,外界估計辛普森現時的財富約為300萬美元(約2,340萬港元)左右。

1994年3月16日,辛普森(O.J. Simpson)與前妻Nicole Brown Simpson及孩子一起在加州出席電影活動(Reuters)

辛普森2007年曾推出著作《如果我做的:殺人者的自白》(If I Did It: Confessions of the Killer,暫譯),講述假設的「殺妻案」兇案經過,他後來否認是為了懺悔而出版此書,強調沒有殺人,出書只是為了賺錢,為孩子留下「經濟遺產」。

當年法庭最終裁定把這本著作的版權歸予死者戈德曼的家人,以作為賠償的一部份。

2007年辛普森推出著作《如果我做的:殺人者的自白》(If I Did It: Confessions of the Killer,暫譯),引起爭議(書籍封面)

辛普森是美國當代極受爭議人物,他過去是美式足球界天王巨星,於1994年涉嫌殺妻後脫罪,其後到2007年又因持械行劫等罪被控及入獄,至2017年獲假釋。

辛普森的家人2024年4月11日在社交網站X(前稱Twitter)發文指,辛普森4月10日在與癌症的鬥爭中去世,死前他的孩子與孫子陪伴在側,聲明又指希望在這段過渡時期獲得私隱。