O.J. Simpson辛普森去世　「世紀審訊」至今欠死者家屬逾1億美元

前美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）4月10日去世，終年76歲。這位在90年代捲入殺妻案「世紀審訊」的爭議人物，當年在刑事訴訟成功脫罪，但在民眾訴訟敗訴，被裁定要為兩名死者的身亡負責及賠償巨額款項，據外媒12日指，他至今仍欠死者家人逾1億美元（約7.8億港元）款項。



在1995年的矚目審訊中，辛普森被指控1994年殺害前妻妮科爾（Nicole Brown Simpson）及其好友戈德曼（Ronald Goldman），最終陪審團裁定其無罪，但在之後1997年的民事訴訟中，辛普森被判要為案件負責及賠償3350萬美元（約2.6億港元）款項。

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《每日郵報》4月12日報道，自此之後死者戈德曼的家人就一直在追討這筆賠償款項，據代表律師稱，由於辛普森未能支付，款項連同利息等至今已升至超過1億美元（約7.8億港元），律師稱，在辛普森死後，他們也會努力從辛普森的遺產中收集款項。

在辛普森死後，戈德曼的父親、83歲的弗雷德（Fred Goldman）表示「他的死提醒大眾，戈德曼和妮科爾是被他謀殺的。我不會對他死亡的想法作出回應，對他無話可說， 我的回應不是關於辛普森的死，而是關於他奪走了我兒子的生命。」

霍士新聞報道，弗雷德2022年6月就曾狠批辛普森多年來只支付「相對較少的款項」，且根據家人遞交予法庭的文件顯示，當時辛普森被指自1997年民事訴訟以來只付了13.3萬美元（約103萬港元）的賠償款項。

報道指，外界估計辛普森現時的財富約為300萬美元（約2,340萬港元）左右。

1994年3月16日，辛普森（O.J. Simpson）與前妻Nicole Brown Simpson及孩子一起在加州出席電影活動（Reuters）

辛普森2007年曾推出著作《如果我做的：殺人者的自白》（If I Did It: Confessions of the Killer，暫譯），講述假設的「殺妻案」兇案經過，他後來否認是為了懺悔而出版此書，強調沒有殺人，出書只是為了賺錢，為孩子留下「經濟遺產」。

當年法庭最終裁定把這本著作的版權歸予死者戈德曼的家人，以作為賠償的一部份。

2007年辛普森推出著作《如果我做的：殺人者的自白》（If I Did It: Confessions of the Killer，暫譯），引起爭議（書籍封面）

辛普森是美國當代極受爭議人物，他過去是美式足球界天王巨星，於1994年涉嫌殺妻後脫罪，其後到2007年又因持械行劫等罪被控及入獄，至2017年獲假釋。

辛普森的家人2024年4月11日在社交網站X（前稱Twitter）發文指，辛普森4月10日在與癌症的鬥爭中去世，死前他的孩子與孫子陪伴在側，聲明又指希望在這段過渡時期獲得私隱。