土耳其纜車塔架倒塌吊艙撞柱爆開乘客摔亂石堆1死7傷　184人被困

土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）當地時間4月12日當天發生一宗觀光纜車廂墜落意外：一纜車塔架倒塌後，一個吊艙撞到支柱爆開，導致乘客重摔落山上岩石區中。事件中迄今1人死亡、7人受傷。此外纜車線路因意外停運，184人被困於高空中。



土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）稱，事發在安塔利亞海邊的科尼亞阿爾蒂區（Konyaalti），纜車線路一根支柱倒塌，一個纜車車廂與支柱碰撞後爆開墜落。

出事車廂本來載有8人，其中1人死亡、7人受傷。

截至當地時間12日晚上8時，海岸警衛隊救出5名傷者，仍有2傷者被困。

土耳其媒體發布圖片顯示，山上佈滿亂石，受損的吊艙懸掛脫落的纜上，醫護人員正在救治傷者。

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整個纜車系統因意外停止運行，事件也導致數十人在纜車內滯留數小時。安塔利亞市長Muhittin Böcek表示，正在努力營救被困在纜車中的184人。

當局出動繩索系統以及有夜視裝置的直升機，致力於將25個車廂內合計184人救出。

土耳其內政部長耶爾利卡亞耶爾利卡亞在其社交媒體X賬號中公布有關意外發生經過與救援情況：



有網民在社交媒體媒X發文稱，名為2-Sarısu-Tünektepe纜車線路以及Tünektepe的設施由安塔利亞市政府屬雨公司ANET A.Ş.營運。2022年5月它曾發生意外，負責維保養吊艙的26歲維修員Enes Temel從30米高墮地身亡。

12日是土耳其為期3天的公眾假期的最後一天，標誌着穆斯林齋戒月的結束。在齋戒月期間，很多人扶老攜幼湧向沿海度假勝地。

這部纜車是載着遊客從科尼亞阿爾蒂的海灘前往618米高的Tunektepe山頂的餐廳和觀景台。