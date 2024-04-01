狂風吹襲意大利滑雪場　纜車9米高空瘋狂搖擺嚇親遊客｜有片

新西蘭一名女子日前和家人一起到意大利滑雪，結果在搭乘滑雪場纜車時，現場刮起強風，纜車在9米的高空中狂甩。



她回憶起當時的情況，還以為自己可能會喪命，還有目擊民眾拍攝到有一名滑雪客從纜車上掉落的畫面，畫面相當恐怖。

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根據《每日郵報》報道，來自新西蘭的伯特（Stephanie Burt）28日在接近傍晚的時候，和朋友一起到Cervino滑雪度假村搭乘纜車。她回憶起當時的狀況表示，她們坐上纜車5分鐘後就到達了最高點，沒想到纜車卻突然關閉，因為山頂刮起了每小時70公里的強風。

伯特說，她和朋友當時屁股都被甩離座位，彷彿在坐過山車，甚至幾乎要和隔壁的車相撞在一起。

從目擊者拍攝到的畫面可以看到，多輛纜車在9米的高空中，被狂風吹得在大幅搖晃狂甩，還有一名男子直接從纜車上摔落，畫面相當恐怖。所幸男子最後平安獲救，沒有造成生命危險。

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大約過了20分鐘後才有工作人員前來，爬上她們身旁的塔台進行維修，最後纜車順利重新啟動。

不過，由於山頂上的車站沒有工作人員駐點，所以她們只能自行滑雪下山。

伯特指控，事後度假村的主管似乎對此不以為意，「我只從他們那裏聽到『很抱歉你被嚇到了』，沒有一絲同情，只說他們僅能在有限的範圍內操作機器」。伯特氣得說：「如果今天是我9歲的孩子在纜車上，那麼他今天就不會在這裏了。」

Cervino度假村發言人則向媒體表示，目前正在復活節假期，不方便作出回應。

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