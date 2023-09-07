有片慎入｜印尼峇里島纜車繩索突斷裂 急墜下山乘客全員死亡
撰文：TVBS新聞網
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位於印尼峇里島的一個渡假村，發生意外致死案件，園區內一個爬山纜車因為繩索斷裂，導致當時載有5人的透明車廂失速下墜，當場滑落100米深的山谷中，墜落的2男3女中有兩人當場死亡，餘下3人被救起送院後不治。
當地警方初步推測，纜繩斷裂的原因是因為超載、加上剎車失靈所導致，涉事渡假村亦針對此次意外說明，將負擔全額的殮葬費用。
纜車爬坡途中突急向下墜影片曝光（點圖放大瀏覽）：
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↓↓以下是纜車出事時的閉路電視畫面
從渡假村內的監視器畫面中可見，纜車上升到一半後突然失速下滑，帶著車廂內的5人高速衝下路軌。
5名死者年齡介於19歲到24歲之間、均為渡假村房務部的工作人員；渡假村已承諾負擔全額殮葬費用，同時將準備撫恤金賠償死者家屬。
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對於意外發生的原因，烏布警方初步判斷是纜車超載，加上安全剎車裝置失靈所導致。警方將持續追查確切原因，並追究渡假村是否有疏於維修的情況。
以透明纜車出名的阿育泰拉渡假村，在園區內建有爬山纜車，標榜前往客房check in前還能一覽山海美景，在Google上也有4.3顆星的評論，是當地小有名氣的住宿景點，如今傳出意外也讓遊客震驚不已。
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