比專家預測生存多32年　全球最年長連體雙胞胎離世　終年62歲

健力士世界紀錄大全（Guinness World Records）4月12日公布，全球最年長的連體雙胞胎Lori和George Schappell 7日離世，終年62歲。



Lori和George在賓夕法尼亞州大學醫院離世，死因沒公開。他們一共活了62年209天，比第二對連體連體姊妹年長9歲。

Lori和原名為Dori的George在1961年9月18日出生於賓夕法尼亞州，他們頭部相連，並共享30%的大腦額葉組織和重要血液組織。兩人雖然頭部相連，惟他們有很多不同之處，包括Lori四肢正常，但Goerge則患上脊柱裂（spina bifida）導致無法走動，而是坐在像輪椅的椅子上。

不過即使面對天生的缺陷，George成為一位成功的鄉謠歌手，並到過日本及德國等地表演；Lori就擅長打保齡球，亦贏得多個獎項。

George在2007年宣布變性成為男性，令他和Lori成為全球首對同性連體雙胞胎變成不同性別。

頭部相連 無阻不同生活方式

這對雙胞胎生前住在賓夕法尼亞州的一間公寓內，而且有自己的房間。他們會輪流到對方的睡房內休息，同時盡量有自己的生活，包括輪流發展興趣，以及在洗澡時用浴簾互相分隔。Lori和George在2011年受訪時提到，他們連私生活都是用這種方式分隔，提到Lori與男性約會時，George就會閱讀書本，加上大家不是面對面，因此可以無視任何親熱場面。

George更直言，Lori在23歲「破處」時，自己完全可以若無其事，甚至感覺不在場。Lori原本與男友訂婚，惟對方遇車禍喪生，George就照顧Lori，助她走出傷痛。

有醫學專家曾估計他們最多可以活到30歲，惟兩人成功令外界「跌眼鏡」，更在2015年超越俄羅斯的Masha和Dasha Krivoshlyapova，成為世上最年長的連體孖生姊妹。對於是否希望可以分開，Lori和George都認為沒此必要。