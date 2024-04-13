澳洲悉尼襲擊案：男持刀四圍走超驚嚇　無名英雄獨力攔阻畫面曝光

位於澳洲雪梨東部的大型商場Westfield Bondi Junction在4月13日發生持刀襲擊，一名男子在商場內到處走，過程中揮刀刺傷途人，最終被警方開槍擊斃。場內傳出槍聲一度令眾人陷入恐慌與混亂。受事件影響，數百人須緊急疏散。



案中死亡人數增加至6人，另有數人受傷。

初步調查顯示這是隨機襲擊。

社交媒體X上流傳疑犯被警員擊斃之前，攜刀在商場內四處走，嚇得不少民眾狂奔，有途人手持疑似欄杆柱的物體走在扶手電梯，與身穿綠色欖球衣的持刀男子對峙，疑似力阻疑犯繼續走上去：

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《悉尼先驅晨報》之前報道是有4人死亡。警方其後證實1名男疑犯被女警擊斃。救護部門指，除了該名疑兇，或有另有一名同黨在逃。但另有消息稱，初步調查顯示「只有1名罪犯參與其中」。

警方於當地時間下午3時45分左右接報到場，有目擊者向澳洲廣播公司（ABC）表示，有警員向疑兇開槍。他之後開槍殺死男疑犯。

綜合多家外媒稱，事件發生在當地時間13日下午4時左右，一名男子攜刀在人多的Westfield Bondi Junction商場四處奔跑、過程中數名民眾受襲，至少7人被刺傷。

一名目擊者向9 News表示，傷者之中包括一對母子，其中母親嚴重出血，多人嘗試為她止血。

網上片段見到，有途人手持疑似欄杆的物體走向扶手電梯，與身穿綠色衣服的持刀男子對峙。另一張圖片則顯示相信是該名持刀男子中槍後被女警制伏的情況，他倒卧在地上，身邊有一大灘血跡。