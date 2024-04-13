澳洲悉尼商場持刀襲擊案增至7死　澳媒：痛失母親9月大BB情況危殆

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在4月13日發生多人被用刀刺傷的襲擊案。死亡人數增至7人。男疑犯被一名女警開槍擊斃。當局未有透露疑兇身份，僅稱此人已為警方所知，他40歲、是單獨犯案。外界目前未知對方的行兇動機。警方稱案件與恐怖襲無關。



警方在下午3時30分接報到場。一名女警在商場內追蹤到疑犯，最後在她接近他，以及他準備舉刀襲擊她時，她對他開了致命的一槍，終結這場恐怖的襲擊。

案發後有圖片流出，顯示相信是該名持刀男子中槍後被女警制伏的情況。他倒卧在地上，身邊有一大灘血跡。

警方稱，一名女督察接報到場，並與刀手對峙。對方舉起手上的刀，女警於是開槍，刀手中槍後傷重不治。

除了冷靜英勇的女警，現場還有挺身制止疑犯的無名英雄。從網上片段可見，有途人手持疑似欄杆的物體走向扶手電梯，與身穿綠色欖球衣的持刀男子對峙，令後者無法繼續登上電梯。

數名傷者中，其中一名人是一名9個月大嬰兒，現時情況危殆。《衛報》澳洲版引述警方消息稱，嬰兒的媽媽是案中第六名死者。

一名目擊者較早時向9 News表示，傷者中包括一對母子，其中婦人嚴重出血，多人嘗試為她止血，她9個月大嬰兒的傷勢則不明。

新南威爾斯州警方接報後，封鎖購物中心，同時協助民眾疏散。

從社交平台流傳的片段可見，多架警車及救護車到場，商場內的電子廣告牌顯示「緊急疏散」的告示，呼籲民眾立即離開。

澳洲悉尼Westfield Bondi Junction 4月13日下午發生持刀襲擊事件，警方及救援人員接報到場。（AAP Image/Steven Saphore via REUTERS）

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在社交平台X發文，表示已經接獲聯邦警方（AFP）的報告，他稱全國民眾都向受影響人士表達慰問，同時感謝警方及救援人員的英勇表現。

新州州長柯民思（Chris Minns）則發表聲明，對事件感到震驚，他感謝新州警方及救援人員的勇敢，同時自己已即時結束在日本的休假，啟程返回悉尼處理事件。