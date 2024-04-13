烏軍總司令：烏克蘭東部前線局勢明顯惡化

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基說，面對俄羅斯加大攻勢，「近幾天烏東前線的局勢明顯惡化」。



路透社報道，2月接任烏軍總司令的瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）還說，俄軍也有更強大的武器。

他說，「3月中旬俄羅斯總統選舉後，敵軍的攻勢明顯加強」，而烏方正在着手「使用電子戰和防空系統來加強最棘手的防禦領域」。

他還說：「敵軍正在用裝甲車支援突擊隊，積極對烏軍在利曼（Lyman）和巴赫穆特的陣地展開進攻。在波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區，俄軍正試圖用數十輛坦克和裝甲運兵車突破烏軍防線」。

他稱，俄羅斯正在「加大部署新的裝甲部隊，不時取得戰術上的成功」。「在高技術武器方面取得對敵人的技術優勢的問題再次出現，只有這樣，我們才能戰勝更大的敵人，為奪取戰略主動權創造條件。」

「第二個嚴重問題是提高軍事人員，特別是步兵部隊的培訓質量，使他們能夠最大限度地利用軍事裝備和西方武器的所有能力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

