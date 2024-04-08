澤連斯基警告將會戰敗　烏克蘭「接受現實」時間到了？

國際政治正處於多事之秋，俄烏戰爭已經變成了沒有太多人留心關注的背景音樂。不過，在烏克蘭踏入春季、美國眾議院復活節假後復會之際，烏克蘭也許已經來到了決定是否要接受領土被吞併現實的轉捩點。

4月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明，如果美國國會不幫助烏克蘭，烏克蘭「將會戰敗」，而「如果烏克蘭戰敗，其他國家將會受到攻擊」。

戰敗之語，出自數個月前被描述為對戰爭盲目樂觀的澤連斯基之口，固然有點驚人－－畢竟前烏軍總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）本年被炒的促因正是其悲觀的「僵局論」。可是，其戰敗用詞的背後邏輯只是要求美國國會通過援烏撥款的「老調重彈」。

這老調重彈，卻出現在一個關鍵的時間點。

首先，是烏克蘭戰場上的嚴重失利。

3月下旬的俄軍大型遠程攻擊，嚴重損壞烏克蘭的發電能力。離俄羅斯邊境只得20至30公里的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）幾乎所有發電設施都受到破壞，全市陷入停水停電。雖然烏克蘭方面4月7日聲稱能源情況已恢復穩定，但俄軍的威脅遠遠未去。

3月26日，哈爾科夫市陷入大停電。（Reuters）

自去年12月以來，哈爾科夫已經成為了俄軍導彈的主要遠程打擊目標。3月底更首次受到近來備受關注的滑翔炸彈（glide bomb）攻擊。後者使用蘇聯時代的無導引炸彈為基礎，加上滑翔翼和簡單的全球定位導引系統，即可用飛機投射，裝備高達1.5噸炸藥（俄方正計劃倍增此數），能夠造成闊20米、深數米的坑洞。2月時烏東頓涅茨克阿夫季夫卡（Avdiivka）之失，這些滑翔炸彈就扮演了重要角色。

考慮到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月曾言要在烏克蘭建設緩衝區，人們擔心俄軍將會利用這種廉價炸彈將哈爾科夫變成廢墟。雖然哈爾科夫當局已經將學校也建在地底深處、示意要長期對抗，但人們大概都不會忘記在2022年俄軍進攻之初、大家都預期烏克蘭迅速敗北之時，哈爾科夫200萬人口曾流失至30萬。

俄軍的滑翔炸彈近來之所以為人關注，很大程度上是因為其有效應用特別反映出烏克蘭的空防能力不足。發射滑翔炸彈的俄軍戰鬥機，要飛到接近前線的地區才能進行攻擊，這顯示出烏克蘭並沒有足夠的空防能力去防衛前線，因此讓俄國空軍可以在此自由活動。

澤連斯基4月6日就特別警告烏克蘭可能會耗盡空防導彈，聲言烏克蘭需要25套愛國者防空系統才能足夠幅蓋全國。（據估計，烏克蘭目前有12門愛國者炮台，但當中有一些亦有可能已被俄方擊毀。）烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周與北約官方會面前亦表明，烏克蘭的盟友有近100套愛國者系統可用，卻連5至7套也不願交送烏克蘭。

哈爾科夫州用來阻擋俄軍坦克推進的龍牙陣。（Reuters）

預計可在本年夏天送到的F-16，無疑將能幫助烏克蘭阻嚇俄軍戰機靠近前線，但這很可能是遠水不能救近火－－澤連斯基3月底就表明俄羅斯有可能在5月底或6月展開大型攻勢。

目前，在2月失守的阿夫季夫卡以西，俄軍依然持續緩緩推進。雖然烏軍上周據稱擋下了俄軍罕見的機械化步兵營攻勢，擊毀了數架坦克和裝甲運兵車，但俄軍據報正在西伯利亞練兵12萬，更大規模的攻勢，再配合俄方空優，恐怕不是防線未備、陸上大炮火力比對手低上5倍的烏軍可以抵禦的。

同時，烏東巴赫穆特（Bakhmut）以西的察蘇夫雅（Chasiv Yar），向來被視為防守森嚴的前線要塞。但俄軍近日似乎已經推進到察蘇夫雅的城市邊緣，當地士兵聲稱來自俄軍的炮聲幾乎沒有任何中斷。

美國智庫戰爭研究所（ISW）4月5日的戰況地圖：圖中可見俄軍已接近察蘇夫雅（Chasiv Yar）的城市範圍。（ISW）

如果阿夫季夫卡的俄軍繼續能往西／西北推進、察蘇夫雅又失守，配合其在烏克蘭東北前線的攻擊，烏克蘭在頓涅茨克州的兩大要塞斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克（Slovyansk- Kramatorsk）姊妹城（按：各有十數萬人口）將受到嚴重威脅。

除了現實戰爭形勢之外，察蘇夫雅之失，又或者哈爾科夫在俄軍密集轟炸下再出現市民出逃潮，恐怕將會大大削弱烏克蘭軍民的抗爭意志。

其次，美國軍援的問題也到了決定性時刻。

在復活節假期之後，美國眾議院4月9日復會，很可能會提出新一輪的援烏立法。共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）已表明會以創新手法提出立法，爭取在絕大多數民主黨人和部份共和黨人支持下通過撥款。約翰遜已提到將無償資助改為有償貸款、利用被凍結的俄羅斯資產援烏、取消拜登當局天然氣出口暫緩令等等「創新」，但法案細節卻尚未公布。

2023年12月12日，澤連斯基與眾議院議長約翰遜會面。（Reuters）

這個立法時機，很可能是烏克蘭抵抗俄軍的最後機會。

雖然沒有美國軍援，烏克蘭大概依然能像澤連斯基所說般以一步步後退、收縮前線防守範圍的方式繼續同俄軍抗衡到底，甚至能繼續以無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠、軍工廠、黑海艦隊、克里米亞大橋等戰略目標來加大俄羅斯的戰爭成本，可是，這種沒有明確終點的緩緩敗退戰局對烏克蘭長遠而言又有何好處？

要避免這種無謂的抗爭和犧牲，烏克蘭必需像教宗早前所言的一般，準備好拿出舉白旗的勇氣。

3月27日，澤連斯基到蘇梅（Sumy）的俄烏邊境地區巡視防禦工事。（Reuters）

澤連斯基4月6日表明將會數日內同瑞士總統一起提出烏克蘭和平峰會的具體時間。烏克蘭方面此前表明不會邀請俄羅斯與會，但戰場形勢之變無疑會影響到烏克蘭是否還要如此堅持。

復活節假期後復會的眾議院，特別是在共和黨孤立主義激進派的反對之下，預計將會在烏克蘭撥款的問題上，演出一場極其難看的劇目。如果最終共和黨內部，以至國會兩黨，因各自非關烏克蘭的政治考慮而無法通過立法，配合起俄軍的大反攻，澤連斯基將會有一個「卸責」美國的契機，這將能構成他妥協求和的下台階。

接受現實、接受失敗無可避免需要勇氣和代價。2022年2月24日，面對俄軍多面壓境，澤連斯基勇敢地作出了留守基輔的決定。在不久的將來，他的勇氣將會遇上一次性質完全不一樣的考驗。