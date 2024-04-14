朔爾茨訪華這些企業界大咖隨行　寶馬董事長：堅定持續投資中國

應國務院總理李強邀請，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月14日至16日對中國進行正式訪問，多名德國企業高層將同行，當中包括西門子（Siemens）行政總裁博樂仁（Roland Busch）、梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）董事會主席康林松（Ola Källenius）、德國默克集團（Merck）董事會主席兼行政總裁加里霍（Belén Garijo）和德國工業集團蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）行政總裁洛佩茲（Miguel Lopez）等。



根據中新社，知情人士透露，拜耳集團（Bayer）行政總裁安德森（Bill Anderson）和寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）也拿到此次訪華的「登機牌」。

齊普策表示：「今年恰逢德中建立全方位戰略夥伴關係10周年，我深感榮幸能再次陪同朔爾茨總理訪華。寶馬集團紮根中國30載，發展受益於德中間自由貿易及中國高水平對外開放政策。我們對中國市場前景充滿信心，堅定持續投資中國、為加深德中合作做出更大貢獻。」

近年來，西門子不斷「加碼」在華投資，比如新增11億元人民幣投資，擴建西門子成都數碼化工廠；在深圳建立運動控制業務研發創新中心和數字科技公司；在蘇州成立西門子長三角人工智能共創實驗室等。

圖為德國西門子集團董事長思納博和西門子西政總裁博樂仁2021年2月3日在慕尼黑合照。（Getty）

梅賽德斯-奔馳是持續投資中國最大的德國企業之一。這間公司最近已獲歐盟委員會批准，與華晨寶馬在中國成立合資企業，運營超級充電網絡。至2026年底，這間合資公司計劃在中國建設至少1000座具備先進技術的超級充電站，約7000根超充樁。

康林松近日表示，「中國的開放信號顯著增強國際投資者信心」，公司將堅定擴大對華投資。他表示，保護主義是錯誤的道路，市場開放帶來良性競爭，將促進產業發展壯大，奔馳願與中國汽車產業加強合作，在推動減少貿易壁壘、維護公平競爭環境方面發揮積極作用。