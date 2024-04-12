朔爾茨再率德企天團訪華　且看如何模糊處理「去風險化」

時隔兩年，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）又要對中國進行訪問。德國政府官方網站發布消息稱，將於4月13日至16日對中國進行訪問。除了德國農業部長、交通部長、環境部長之外，和上次一樣，朔爾茨會帶着商業「天團」一起赴華。西門子、奔馳、寶馬、拜耳這幾家大型德企的負責人已經確定會同行。



2023年7月13日，德國聯邦政府首次公布全面的中國戰略。德國政府強調，基於從俄烏衝突中吸取的教訓，德國乃至歐洲不得不減少關鍵領域的經濟依賴，以增強自身韌性，但這並不意味着同中國脱鈎，兩國仍為彼此的重要市場。此次中國之行也是他在柏林發布對華戰略後首度對華訪問。

事實上，德國去年出台的對華戰略言辭模糊地談論了「去風險」，但企業在操作層面仍有很大的空間，不然朔爾茨也不會帶來如此高含金量的「天團」。

去年6月，歐盟峰會對中歐關係定調 「三重定位」——「合作伙伴、競爭對手、系統性對手」。很顯然，歐盟這個「三重定位」，並非基於務實角度去看待中歐關係，只是想辦法對內勉強有個交代。但交代歸交代，並不能解決實際問題。歐盟喊了這麼久的「對華去風險」，但始終沒把握好這個尺度，反而逐漸出現了「脱鈎」的傾向。

德國自然也受到了這種趨勢的影響，但由於有經貿合作這個「壓艙石」，加上在執政聯盟當中，朔爾茨對華態度比較務實，所以消極影響相對而言沒那麼強烈。

在德國出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅（左）2024年2月17日會見德國總理朔爾茨（右）（中國外交部）

想來，朔爾茨2022年訪問中國，是新冠疫情後首位訪華的G7國家領導人，各界都對他寄予厚望，覺得這名德國新總理，能夠在默克爾打下的基礎上，持續推動中德經貿合作，同時發揮德國在歐盟的主心骨作用，帶動中歐經貿關係出現積極的變化。再不濟，就算達不到默克爾的高度，但也要對中德關係的基本盤有最基本的認識。

現在看來，對於這一點，朔爾茨的工作還是比較到位的。這兩年來，朔爾茨還是發揮了自己的影響力，為中德經貿合作提供一個穩定的環境。

2024年2月17日，朔爾茨在會見出席慕尼黑安全會議的中國外交部長王毅時表示，德國經濟深度融入全球化，發展受益於自由貿易，德方反對保護主義，反對脱鈎斷鏈，樂見中國發展振興，願為其他國家在德企業提供優質營商環境。

2023年，德國國內生產總值(GDP)收縮了0.3%，這使得德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）將前景描述為「極其糟糕」。不僅如此，近日，德國五家主要經濟研究和分析機構還大幅下調對2024年的預期：半年前它們還預計德國經濟將增長1.3%，現在則大幅下調超過一個百分點，降至0.1%。

德國經濟的各個領域都受到了俄烏衝突的巨大沖擊，不僅是產業外逃、資本外逃，而且為了應對俄烏衝突造成的新安全形勢，大量的經費被用到軍事上去了。如果俄烏衝突無法儘快結束，德國經濟恐將繼續遭受重創。在暗淡的經濟前景之下，德國企業已經坐不住了，所以迫切地希望加強同中國的合作。

以近年來強勢崛起的中國電動汽車產業為例，德國老牌車企主動尋求同中國車企開展技術合作，甚至把電動車生產線搬到中國，繼續擴大對中國的投資，充分說明德國企業離不開中國。這也是此番朔爾茨帶著超豪華天團再次訪問中國的關鍵原因所在。

整體上來看，朔爾茨雖然對華態度比較務實，但在具體政策上，被那幾個執政盟友，拖累的很嚴重。其中對中國態度最頑固、偏見最強烈的，當屬綠黨領袖，德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock）。朔爾茨要想中德關係更進一步，首先要在執政聯盟內部克服這些分歧，而這顯然不是一朝一夕的事情。

不過顯而易見的是，朔爾茨這次來中國，確實有一定的積極意義，能在短時間內對中德經貿產生正向影響。就算歐盟對華三重定位不變，但德國只要能儘可能地擺脱這個框架的影響，朔爾茨訪華的成果，也就能夠得到長期保證。

中歐班列：2024年3月28日鏡頭下德國杜伊斯堡一處貨運場站拍攝的貨櫃箱。位於德國魯爾區的杜伊斯堡近年來成為中歐班列運行班次最多、運量最大和貨值最高的歐洲樞紐之一。（新華社）

近年來，雖然美國一再拉攏西方盟友圍堵中國，不斷利用俄烏局勢拱火，大肆炒作台海緊張局勢，但美國企業卻離不開中國，美國財長耶倫（Janet Yellen）近日來華也強調了對中國市場的重視。越來越多的歐洲國家已經看到美國說一套做一套，實際上就是為了把歐洲企業排除在中國市場之外。歐美企業在中國市場上有高度競爭，美國和歐洲在對華政策上並非鐵板一塊。

「去風險化」也炒作了相當一段時間，但事實證明，西方自己也認識到這個戰略不現實且沒有任何意義。所以能夠看到，耶倫二次訪華，強調不能「脱鈎」，朔爾茨隨後也會來中國，意思也是一樣的。如果真的要搞什麼「去風險化」，朔爾茨恐怕不會再次來華，即便來，也不會帶着商務「天團」。