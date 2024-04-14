伊朗襲以色列　中東戰雲密佈　多國嚴防「戰火燒身」關閉領空

中新網4月14日電 據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，當地時間14日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊開始對以色列目標發動大規模導彈和無人機襲擊。



據此前外媒報道，當地時間13日晚，數十架無人機從伊朗向以色列發射。

4月1日，以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築，造成至少13人死亡。伊朗最高領袖哈梅內伊誓言懲罰以色列。

據美國白宮官網消息，美國總統拜登當地時間12日表示，預計伊朗「很快」會對以色列發動襲擊。他拒絕透露更詳細訊息，但表示想警告伊朗「不要」發動對以襲擊。

當地時間4月13日，美國白宮發表聲明表示，伊朗已開始對以色列發動空襲，此次襲擊可能會持續數小時。

聲明稱，美國總統拜登的國家安全團隊將與以色列官員及其他合作夥伴和盟友保持持續溝通，並定期向拜登通報最新情況。拜登表示，美國堅定支持以色列安全，幫助其抵禦來自伊朗的威脅。

約旦民航局宣布暫時對所有飛機關閉領空

當地時間4月13日，約旦民航管理局宣布，為維護約旦領空民航安全，鑑於該地區周邊風險升級，在按照國際通行標準評估風險後，約旦民航管理局決定從當天23時開始暫時對所有進出境和過境的飛機關閉約旦領空。該政策將根據事態發展隨時調整。

據約旦當地媒體報道，在約旦民航管理局宣布關閉領空後，有部分原本計劃降落約旦首都安曼阿利亞皇后國際機場的飛機轉降位於約旦南部亞喀巴的機場。根據統計，該決定已導致至少40架次從阿利亞皇后機場起降的航班受影響，機場大量旅客滯留。

伊拉克宣布關閉領空

據伊拉克國家通訊社報道，當地時間4月13日晚，伊拉克交通部長拉扎克·薩達維宣布，伊拉克已關閉其領空並停止所有空中交通。

根據伊拉克民航局發布的聲明，伊拉克領空關閉時間為當地時間13日23時30分至14日5時30分，並可能會延長。

黎巴嫩對所有飛機暫時關閉領空

當地時間14日凌晨，黎巴嫩公共工程和交通部長哈米耶宣布，作為預防性措施，黎巴嫩領空已暫時對所有抵達、起飛和飛越黎領空的飛機關閉。