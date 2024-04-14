澳洲悉尼商場襲擊案　警方指兇手動機不明　或可能患精神病

澳洲悉尼購物中心持刀傷人事件致六人喪生，當局稱兇手動機不明，可能患有精神疾病。



當地星期六（4月13日）下午4時左右，一名男子在悉尼Westfield Bondi Junction持刀行兇，共造成六人死亡，該男子被一名女警擊斃。

彭博社報道，新南威爾斯警局助理局長庫克（Anthony Cooke）星期天（14日）早上在簡報中說，警方目前並未掌握到任何證據和情報來判斷兇徒的犯案動機，「無論是（出於）意識形態還是其他動機」。

位於澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在2024年4月13日多人被人用刀刺傷，數人死亡。涉案男疑犯被女警開槍擊斃。圖為案發後戰術反應部隊成員進入商場內。（Reuters）

這宗事件還造成12人受傷。傷者中有一名九個月大的女嬰，她目前傷勢嚴重，但情況穩定，她的母親不幸遇難。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱讚擊斃犯人的女警為英雄，讚揚她不顧個人安危衝鋒陷陣的英勇舉措。

經調查確認，行兇男子名為考奇（Joel Cauchi），40歲，來自昆士蘭州。他是單獨作案，當局還在調查事發時的情況，並稱考奇可能患有精神疾病。

另據法媒報道稱，考奇的Facebook個人資料顯示，他來自布里斯班附近的圖文巴（Toowoomba），曾就讀於當地的一所高中和大學。據信，他大約一個月前來到悉尼，在該市租了一個小倉庫，裏面有他的個人物品。

警方仍在調查考奇是否隨機選擇攻擊目標。

法媒稱，星期天一早，Westfield Bondi Junction購物中心外就陸續有民眾獻花悼念受害者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

