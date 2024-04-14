德總理朔爾茨訪華　料就工業補貼和俄烏戰爭提出要求

中國和歐洲在德國總理朔爾茨訪華前相互隔空喊話，中國商務部部長王文濤警告，歐委會近期針對中國電動汽車等產品的「消極動作」將動搖雙邊經貿互信的基礎；朔爾茨和法國總統馬克龍則強調，要重新平衡歐中之間的貿易關係。



受訪學者分析，朔爾茨此行將就工業補貼和俄烏戰爭問題，向中國提出要求。

朔爾茨周六（4月13日）啟程前往中國，料周二（4月16日）在北京與中國國家主席習近平和總理李強會面。據法新社報道，朔爾茨此行也將前往重慶和上海，期間與德國企業代表舉行會談，並在上海一所大學發表演講。

這是朔爾茨上任以來第二次訪問中國，他上次訪華是在2022年11月，是疫情後首位訪華的歐洲大國領導人，當時被視為中德修復關係的一次行程。

2023年6月李強訪問德國，德國總理朔爾茨接待及為其舉行隆重歡迎議式。（Reuters）

但過去一年多來，中歐有關反補貼問題的摩擦越演越烈，歐盟去年10月宣佈啟動對華電動汽車反補貼調查；今年4月上旬先後對中國太陽能板和風力渦輪機企業發起反補貼調查。德國去年7月也出台中國戰略文件，提出要對華經濟去風險。

面對緊張的經貿關係，中歐雙方本月密集進行接觸。朔爾茨訪華前，王文濤上周已開始訪問歐洲，尋求緩解歐洲對中國電動車、綠色科技等領域的擔憂。 另有消息稱，習近平將在5月訪問法國。

中國商務部部長王文濤訪問法國，2024年4月8日在巴黎與法白蘭地企業和行業協會座談（中國商務部）

王文濤周五（4月12日）在意大利舉行的中國—意大利商業對話論壇上向歐洲企業喊話。他敦促中意工商界人士共同反對貿易保護主義，堅持開放合作，實現中歐綠色產業融合發展。

他批評歐委會「一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒，是典型的自相矛盾和雙重標準」，並稱「這些做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎」。

相較於上次訪華，朔爾茨此次訪華前姿態較強硬。他啟程前一天和馬克龍視頻通話，協調對華政策的意味甚濃。雙方提出要「重新平衡」歐洲和中國之間的經貿關係，並強調要「刺激歐洲競爭力」；預示市場公平競爭問題將成為朔爾茨此行的焦點。

朔爾茨此次訪華前姿態較強硬。他啟程前一天和馬克龍視頻通話，協調對華政策的意味甚濃。（Reuters）

此次隨行的德國企業代表名單受到中國媒體關注，包括車企平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW），以及科技巨頭西門子、拜耳等公司的高管，還有三名內閣部長。

此前有報道指出，若中歐雙方就電動車反補貼問題開打關稅戰，德國將成為歐盟中受影響最嚴重的國家，寶馬和平治可能首當其衝。

有分析認為，朔爾茨此次與重量級德企代表一同訪華，在提出德企關切的同時，也旨在強調中德之間的經貿聯繫。

若中歐雙方就電動車反補貼問題開打關稅戰，德國將成為歐盟中受影響最嚴重的國家，德國兩大汽車巨頭平治和寶馬可能首當其衝。（視覺中國）

亞洲協會政策研究所中國分析中心中歐關係專家陸克（Philippe Le Corre）接受德國之聲訪問時指出，德國內部目前對如何處理與中國的經貿關係存有分歧，一部分人希望增加在華投資，也有一部人認為中國帶來太大的競爭。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受《聯合早報》採訪時分析，中國將在朔爾茨訪華時尋求引進德國資金和科技，並通過德國減緩歐洲對綠色能源和電動車補貼等問題的不滿。德國則會力求為企業建立有保障的投資條件，也會就工業補貼和俄烏戰爭問題，向中國提出要求。

莊嘉穎說：「這幾個議題都相當大，也很複雜。很難短時間內找出各方都滿意的結果，最可能的情況是雙方在個別項目上找出一些進展和妥協，然後繼續磨合。」

中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅受訪時研判，歐洲議會即將在6月舉行選舉，德國預計明年舉行大選，美國總統選舉年底也將舉行，歐洲和德國內部目前面對較大的壓力，為中德關係帶來不確定性；朔爾茨此次訪華有對沖這些風險的意味。

本文轉載自聯合早報

