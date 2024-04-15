美國大選｜多間美媒敦促拜登與特朗普進行辯論

美國十二間主流新聞機構4月14日發表聯合聲明，敦促現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）在11月的大選前進行公開辯論。



路透社報道，該份聲明由美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、NBC環球（NBCUniversal News Group）、霍士（Fox）、美國有線新聞網絡（CNN）、美聯社、《今日美國》（USA Today）、全國公共廣播電台（NPR）等傳媒提出。

聲明提到，辯論是美國民主的傳統，並由1976年開始在每屆總統大選中扮演重要角色。這些傳媒建議，正如自1988年以來的每個選舉週期一樣，今次大選辯論由無黨派的總統辯論委員會贊助。

特朗普上月贏得共和黨初選前，一直拒絕參與黨內辯論。不過他最近就向拜登「挑機」，提出在「任何時間及地方」與對方進行一對一辯論。拜登未有承諾應戰，但稱視乎特朗普的行為才決定，而他曾在2月表示，特朗普反正都無所事事，如果他是特朗普，都會想找自己辯論。

根據路透社及益普索（Ipsos）上週公布的最新民意調查顯示，拜登在選民中的支持度為41%，以4個百分點稍為領先特朗普。