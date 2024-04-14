沒能阻止伊朗的美國能阻止以色列嗎？　拜登的選項不多

以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗將在何時採取何種方式報復以色列備受關注。而此刻，靴子已經落地。當地時間4月14日伊朗正式對以色列本土發起大規模轟炸，其中包括150枚導彈、500架無人機（編按：另一說是185架）和36枚巡航導彈。襲擊發生後，伊朗國家電視台稱，至少有約一半的導彈命中了目標。伊朗常駐聯合國代表團在社交媒體上發文：如果以色列再犯「錯誤」，伊朗的反應將會更加嚴厲。而以色列大批戰機正在集結，準備反擊伊朗的襲擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強調：誰傷害了我們，我們就會回敬他們。中東戰爭正在螺旋式升級，美國會不會捲入其中是各方關注的焦點。

按照短時間內已經兩次同以色列防長通話的美國國防部長的話說，以色列可以指望美國的全力支持，以保護以色列免受伊朗及其地區代理人未來的任何襲擊。美國總統拜登（Joe Biden）第一時間稱，我們保障以色列安全、使其免受伊朗及其代理人威脅的承諾堅定不移」。同時美國正在中東調兵遣將：美軍15架最先進的F15戰機從英國緊急部署至中東；駐紮在波斯灣的第五艦隊進入最高戰備狀態。

但據美國有線電視新聞網（CNN）消息，一位美國政府高級官員告訴CNN，拜登向內塔尼亞胡明確表示，美國不會參與到以色列任何針對伊朗的進攻行動中。以色列媒體當地時間4月14日也稱，拜登在與內塔尼亞胡的通話中表示，美國將反對以色列對伊朗的任何反擊，並且不會參與其中。

美國總統拜登2024年4月13日在X表示：「我剛與我的國家安全團隊會面，以了解伊朗襲擊以色列的最新情況。我們對以色列安全免受伊朗及其代理人威脅的承諾是堅如鋼鐵。」（X@POTUS）

一邊是公開表態支持以色列，一邊是私下反對還擊伊朗。前者是美國作為以色列盟友必須要有的姿態，後者是拜登在大選年不希望捲入戰爭泥潭的最迫切心聲表達。

4月1日以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館建築之後，美國就展開了遊說伊朗不要報復以色列的行動。4月11日美國國務卿布林肯致電中國土耳其沙特同行，要求這些國家協助說服伊朗放棄對以色列報復。但是從4月14日伊朗的襲擊看，美國的行動顯然是失敗的。以色列對伊朗的襲擊是伊朗駐外使館建築，伊朗的還擊則是直接襲擊以色列本土，是更進一步的升級。現如今以色列對伊朗磨刀霍霍之際，拜登再次展現了阻止局勢升級的態度。不支持不參與已經很能夠說明問題。但問題是美國能夠阻止以色列嗎？

在聯合國安理會要求停火的決議下，以色列4月1日對伊朗駐敘利亞使館建築進行襲擊，是以色列鋌而走險，在深知加沙戰事無法再維持大規模高烈度的運行之後做出的轉移視線的選擇。將戰火轉向伊朗，是以色列保持戰爭熱度，內塔尼亞胡維持戰時內閣存在的有效路徑。拜登為了選舉不需要戰爭，內塔尼亞胡為了在位需要戰爭，這是兩個政客的政治生存戰。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後現場一輛受損的汽車蒙上大量灰塵。（REUTERS/Firas Makdesi）

對內塔尼亞胡來說，最壞的選擇無非是下台。既然如此，又有什麼是不敢嘗試的。儘管美國不參與，也無法排除以色列繼續還擊伊朗，在伊朗和以色列之間爆發持續性衝突的可能。如果內塔尼亞胡不顧美國的阻礙推高同伊朗的戰事，屆時美國將因為不參與備受壓力，除了讓內塔尼亞儘快下台拜登似乎沒有更好的選擇。

當目前看，各方更希望將局勢終結在伊朗還擊之後。伊朗對以色列的打擊雖然轟轟烈烈，但是目標顯然經過精心挑選，而且伊朗已經宣佈行動結束，沒有繼續升級局勢的意圖。伊朗甚至將還擊以色列歸結為由於國際組織特別是聯合國安理會沒有譴責以色列對伊朗外交機構的襲擊。這暗示了伊朗一開始沒有打算對以色列的行動進行還擊。

美國方面不斷渲染的是經過美國英國以色列等國家的團結協作，伊朗的襲擊大部分被攔截了，這是一場勝利。拜登的聲明誇耀了美軍的非凡技能，並說以色列表現出了非凡的能力，能夠防禦和擊敗前所未有的襲擊--這向敵人發出了明確的訊息：他們無法有效地威脅以色列的安全。以色列軍方表示，大多數無人機和導彈在抵達該國之前被攔截，有幾枚導彈落入以色列境內，對以色列南部的軍事基地和基礎設施造成「輕微損害」。內塔尼亞胡在社交媒體X上宣佈，「我們攔截了。我們阻止了。只要團結一致，我們就會勝利」。

被伊朗攻擊本土之後，如果劇本停留在美國和以色列宣稱的勝利，那這一局就是拜登勝利。拜登表態不支持不參與以色列對伊朗的還擊，起到了作用。屆時內塔尼亞胡只能在加沙維持低烈度的戰事。