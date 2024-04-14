伊朗報復來了 「雷聲大雨點小」？ 還是只是一個開始

以巴之間的衝突，原本僅限於加沙地區的戰火，如今已演化為一場波及整個中東地區的危機。當以色列對伊朗在敘利亞大使館進行空襲，一場可能引發更大規模衝突的風暴就已經悄然醖釀。終於伊朗報復性反擊襲擊了以色列本土。



在以色列對伊朗在敘利亞大使館進行空襲事發後，伊朗最高領袖哈梅內伊和總統萊希（ Ebrahim Raisi）就明確表示要就襲擊事件報復以色列。伊朗國家最高安全委員會4月1日夜裏召開會議，稱「我們將做出適當決定」。

伊朗政府宣佈將在「零時間」對以色列進行反擊，伊朗國家最高安全委員會批准了對以色列的反擊。美國白宮也收到了伊朗要求美國不要干涉伊朗對以色列反擊的要求。伊朗向美國政府發出「書面訊息」，警告美方遠離以色列，以免受傷害，而美方回應要求伊朗勿將美方設施作為打擊目標。

以色列對伊朗在敘利亞大使館進行空襲事發後，伊朗最高領袖哈梅內伊和總統萊希（ Ebrahim Raisi，圖）就明確表示要就襲擊事件報復以色列。（Reuters）

美國總統拜登其實在「炸館」事件2小時後立刻批准了向以色列的軍售。據美國有線電視新聞網（CNN）報道：「拜登政府準備批准向以色列出售多達50架F-15戰機，總價值180億美元，這是最新型的F-15EX戰機。」這是自去年10月7日以來美國向以色列出售的最大一筆武器出口。美國此舉是保證以色列的安全和增加以色列對抗伊朗的能力。美國軍艦部署也已經到位。

美國官員說，美國的行動包括重新部署兩艘驅逐艦，其中一艘已在該地區，另一艘被重新部署到該地區。美國官員還說，其中至少一艘配備「宙斯盾」導彈防禦系統。

2024年4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革大使館遭遇空襲後，一座大樓夷為平地，現場竄起煙霧。（Reuters）

而以色列國防軍早在4月4日發表聲明，稱基於對當前形勢的評估，已決定全體作戰部隊人員暫停休假，「以軍處於交戰狀態，將按相關要求不斷評估兵力部署方案」。前一天，以軍宣佈將徵召預備役士兵加入防空部隊。媒體把上述舉措解讀為應對伊朗可能發動的報復襲擊。

也就是說，伊朗、美國、以色列三方都做出了相當緊張的反應。但，從伊朗4月14日向以色列目標發射了彈道導彈，以及自殺式無人機，對以色列目標展開了打擊行動後不久，伊朗常駐聯合國代表團就在社交媒體上發文表示，伊朗對以色列的襲擊可以被視為已「結束」。

而以色列和美國方面來看，以色列在遭受打擊後僅數小時，就降低了了各地警報級別。如果以色列有心還擊，不能如此快就降低警報。而美國方面，首先表達了美軍派遣的部隊幫助以色列「擊落了幾乎所有來襲的無人機和導彈」。其次表達美軍部隊或設施未受到攻擊。最後美國防長親自要求以色列防長，以方在回應伊朗襲擊之前要向美方通報。看來，其實三方都很克制。形式上看，「雷聲大，雨點小」。

2024年4月14日，伊朗向以色列發射逾300架無人機和導彈後，以色列鐵穹反導系統開始運作。（路透社）

其實伊朗駐敘利亞大使館被空襲，絕對踩到了「紅線」。在去年10月7日新一輪以巴衝突爆發後，當初美國動用了兩艘航母前來遊弋就是怕伊朗動手。但這幾個月以來，伊朗都一直在忍着也沒動手。但現在把它的大將殺了，這就有點兒突破伊朗的底線了。當以色列踩到「紅線」，伊朗就不能再沒有動作了。

而且，回歸正常世俗生活的民意呼聲很高。前段時間伊朗又爆發了民眾示威，伊朗當局面臨着民意支持下滑的危機。所以，這個時候挑動對外戰爭，煽動仇外情緒，特別是利用宗教、民族因素對以色列發動戰爭，可以轉移國內矛盾和危機的視線。

但為什麼伊朗這次空襲以色列本土「雷聲大，雨點小」呢？其實，事實上，對於伊朗來說，「什葉派之弧」為其提供了強大的地區支持。怎麼樣行為，對於伊朗最有力，這點需要掂量。對以色列全面開戰，伊朗能佔到便宜嗎？也是未必的。其實，伊朗無需親自下場，便可通過其代理人實施報復行動，這種策略的靈活性和精準性讓以色列面臨極大的壓力。事實上，伊拉克的「伊斯蘭抵抗組織」之前很快便宣稱對以色列南部城市埃拉特的一個「重要」目標實施了襲擊。

這一行動無疑是對以色列的警告，同時也是對伊朗大使館遭襲的隱性報復。

4月14日，伊朗向以色列發射無人機及導彈報復襲擊後，有社交平台片段可見約旦安曼上空有火光閃過。（Reuters）

選擇這樣的理由進行報復，既能夠激發地區內阿拉伯國家的同情和支持，又能夠在一定程度上避免將伊朗直接捲入衝突，顯示出報復者的精明和策略性。這種報復行動只是開始，未來一段時間內，類似的襲擊事件很可能會繼續發生。

以色列會怎麼做？毫無疑問，美國會全力按住以色列。伊朗和以色列一旦開戰，首先，伊朗一封鎖波斯灣，全球油價可想而知會怎樣，美國不願看到這樣的情況。其次，必然影響美國大選，拜登會非常為難。一旦伊朗與以色列開戰，美國一定會全力支持以色列，但伊朗可不是哈馬斯，其國土戰略縱深遠非加沙那個彈丸之地可比，其軍事實力也遠非哈馬斯可比。一旦打起來，這場衝突必將曠日持久，短時間內難分勝負。

2024年4月8日，在加沙南部拉法的帳篷營地，一個流離失所的巴勒斯坦家庭在準備開齋節所用的製作傳統蛋糕。開齋節標誌着穆斯林齋戒月的結束。（Reuters）

美國就將深陷其中，在今年11月大選之前肯定是完不了的。再加上烏克蘭戰事吃緊，美國就更難以兼顧了。拜登的競選連任就會變得非常困難。俄烏、中東的戰事兩相策應，就會把拜登11月的大選給搞垮了。據美媒報導。拜登已向內亞尼亞胡表明，華府反對以色列任何對伊朗的反擊行動。

而就算從以色列的角度，他也擔心自己更可能陷入「鬣狗圍攻獅子」的戰爭模式。自從1979年伊朗伊斯蘭革命以後，伊朗在中東苦心經營多年，周圍形成了一個「勢力圈」。除了什葉派的敘利亞政府、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝外，遜尼派的哈馬斯也是伊朗的鐵桿盟友。

2024年2月18日，在也門首都薩那（Sanaa），胡塞武裝（Houthis）支持者參加聲援巴勒斯坦的集會。（Reuters）

另外，現在的伊拉克政府，雖然是美國發動伊拉克戰爭推翻薩達姆政權之後建立的，但美國扶植的伊拉克現政府，卻是信仰什葉派的，並不十分親美，卻跟伊朗走得很近，兩伊從當年的死敵變成準盟友。在這一點上，美國是「無心插柳柳成蔭」。用阿拉伯人的話來說，伊朗控制着四個阿拉伯國家的首都：伊拉克首都巴格達、敘利亞首都大馬士革、黎巴嫩首都貝魯特、也門首都薩那。

如果伊朗糾集這些「小兄弟」一起圍毆以色列，老大一上，「小兄弟」跟着上，五六股勢力一塊兒上，就會形成「鬣狗圍攻獅子」的戰爭場景，以色列就會陷入多線作戰。如此局面，以色列應付不了，美國也是愛莫能助。所以，這個角度看，以色列也不敢輕舉妄動。

如此看來，伊朗這次對以色列本土的報復，大概率如伊朗所言，可視為已「結束」。但，值得注意的是，紅海地區的緊張局勢持續升級，各方勢力的角逐與報復行動讓局勢愈發複雜，彷彿預示着更大的風暴來臨。