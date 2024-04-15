日本老人獨居問題嚴峻　凸顯住房保障需求

日本面臨日益嚴重的老齡化危機，老齡獨居課題最為顯著。根據最新預測，到了2050年，日本獨居老人將達到1080萬戶，占所有家庭的20.6%。換言之，日本的每五戶家庭，就有一家是必須受到特別保護的獨居老人。



日本國家人口與社會保障研究所每五年發表一次人口結構報告，根據它在4月12日公布未來家庭人口數量預測，日本每戶平均人口數將在2033年，即九年後將首次降至兩人以下。而且，研判獨居老人中的老齡化問題嚴重。預計到了2050年，65歲及以上的獨居人口將達到1083萬人，比2020年多出47%。

分析說：「無論是已婚、喪偶還是分居，日本無子女的老年單身家庭的比率預計在這30年都會速增。基於日本家庭兄弟姐妹人數減少，也導致獨居老人成為必須救助的弱勢群體。」

日本老年人口增加，醫療和福利費早已成為日本當局的燙手山芋。獨居老人數目將增加的這個預測報告，也促使當局必須對症下藥，將「老齡獨居」問題視為人口老齡化中最為棘手的課題。

日本老齡化問題日益嚴重。（資料圖片）

《日經新聞》報道，日本福利部已注意到，獨居老人所面臨的最大課題是孤獨死。就拿租房來說，因為獨居老人多數是低收入者，很多獨居老人租房時遇到房產業主拒絕與他們簽訂合同的情況，擔心他們支付不起房租和有孤獨死的風險。

報道稱，日本政府目前正在建立一個制度，讓無依無靠的獨居老人解決住房問題。日本國會準備通過法案，設立《住房安全網法》和《老年人住房法》，以建立官方房屋擔保制度，讓房東能安心讓需要特殊照顧的獨居老人租房。

除了提供債務擔保和諮詢服務外，當局也將有「獨居老人居住支援框架」，確保獨居老人受到社區的監護。這一制度包括為獨居老人提供入伙和搬遷諮詢，讓他們在搬入後受到照顧，甚至為他們死後的遺物進行處理。

分析說：「無論是已婚、喪偶還是分居，日本無子女的老年單身家庭的比率預計在這30年都會速增。基於日本家庭兄弟姐妹人數減少，也導致獨居老人成為必須救助的弱勢群體。」

據報道，孤獨死除了引起居民的忌諱和恐懼外，在家中孤獨死也將導致房產價值下滑。據統計，日本出現孤獨死事件的房產價值平均會下降約20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

