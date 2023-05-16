來稿｜借鑑日本「超老齡化」社會的應變

新加坡的整體生育率過去20年來逐年遞減。2000年是1.60，2010年是1.15，來到2020年是1.10，2021年微升至1.12，而2022年居民整體生育率僅1.04，創歷史新低。可見，出生率長期以來達不到2.1 的替代水平。



4月20日，新加坡衛生部長王乙康在國會指出，到了2026年，新加坡每五個人有一人在65歲以上，三年後進入「超老齡化」社會。三年瞬間即逝，因應「超老齡化」社會迫在眉睫。



來稿作者：陳文坪



按聯合國的定義，一個國家或地區，21％的人口超過65歲為「超老齡化「社會。根據世界人口展望的數據，在2018年，全球65歲以上人口數已經破紀錄超過五歲以下的人口數。世界發達或中產階級佔多數的國家趨向老齡化是普遍現象。

其實，不單是新加坡，大中華區的台灣，2025年就進入「超老齡化」社會，比新加坡還早一年。香港的整體生育率過去20年來與新加坡相去不遠。2000年是1.03，2010年是1.13，來到2020年降到1以下，只有0.87。2021年媒體報道，香港65歲以上的老年人口10年間增長了近36%，預計到2022年，老齡人口將達到283萬，佔香港全部人口的23%。可見，香港比新加坡、台灣更早步入「超老齡化「社會。

「超老齡化」社會對勞動力供給、資本積累以及勞動生產率都將產生不利影響，進而阻礙經濟增長潛力的提升。 在減少勞動力供給方面，老年人口比重上升意味着非老年人口比重下降。那意味着，人口老齡化的結果必然是導致勞動力供給下降，潛在經濟增長率面臨下行的壓力將難以避免。

香港已進入「超老齡化」社會，新加坡在三年後也步其後塵。這是值得各方探究與正視的「大問題」。日本是全球老齡化最嚴重的國家之一。2020年，日本65歲以上人口數量創下歷史紀錄，達到3600萬人，佔總人口的近30%，迎來了「超級老齡化」社會這一「稱號」。

然而，民以食為天。「超老齡化」社會給餐飲業帶來的衝擊如人手短缺、業務擴張、服務素質等影響都是深遠的。特別是一些小餐飲店家，在勞動力欠缺下，將難以為繼，甚至走入歷史。美食、美味，也將慢慢失傳。

如何克服「超老齡化」社會問題？相信各政府都有研究。不過，他山之石可以攻玉。日本人口老齡化早在上個世紀就出現。20多年後，「超級老齡化」社會就更加明顯。然而，在因應老齡化勞動力不足方面，各種各樣的自動化、自助化在服務行業應運而生。

今年3月初，筆者到大阪等地旅行。到餐飲店用餐時，才知道沒有服務員招待客人。餐飲店經營者幾乎採用電腦化、自助化來減輕對人力的依賴。筆者光顧的餐飲店只有兩個老夫婦，卻能經營一間大約有20個座位的飲食店，打理得井井有條，乾淨整齊。筆者特地站在前台往廚房一看，只有老夫一人主廚，而老婦負責把煮好的食物送到前台後通知食客。

餐飲店如何能做到呢？店裏有兩部點餐機器（電腦），它事先把所有提供的食物名稱、圖片、價格，放置在電腦介面，日、英、中文字都有，方便點餐者使用。當用餐者確定食物數量及付完錢後，廚房就會收到訊息，並進行烹調。烹調完成後就把食物送到櫃枱，然後告知食客領回食物。

因此，食客從座位尋找、到點餐、再到茶水供給都須自助服務。這樣的自助方式，從中節省了點菜、收銀、茶水服務的人力。即便自己想多加點白飯，也可（須）自助，到「機器飯桶」添加。

餐飲業在因應「超級老齡化」勞動力不足問題上，採取自助服務、電腦化的方式來減輕工作人員的負擔，並節省人力資源。日本餐飲業所採取的應對措施值得本地業者到日本各地觀摩取經，進一步了解日本在這方面的經驗。

除此之外，在法律層面，自2021年4月起，日本也實施修訂後的《老年人僱傭安定法》，為有意願的老年人提供就業機會，鼓勵企業僱傭老年人至70歲，從中保障老年人的就業福利。

如何更好的克服「超老齡化」人力的不足，日本在應對「超級老齡化」社會的衝擊方面是值得「後來者」加以參考與借鑑的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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