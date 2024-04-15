郭文貴請求撤訴　美國法官：檢方指控充分　駁回申請

在中國涉嫌非法交易、合同詐騙被通緝而流亡美國的郭文貴，近年來又因經濟犯罪在美國被指控。美國法官於4月2日駁回郭文貴提出的駁回起訴書請求。美國曼哈頓地區法官託雷斯（Analisa Nadine Torres）表示，檢察官充分指控郭文貴通過四項欺詐計劃進行敲詐勒索，並證明這一點有待審判。

被捕後一直被監禁在布魯克林的郭文貴，將於當地時間5月20日上午9時在位於紐約的美國法院15D法庭接受審判。郭文貴即便拒不認罪，在美國法官駁回其駁回起訴書請求後，也必須受到美國法庭的審判。

美國司法部紐約南區檢察官辦公室公布郭文貴資產。（紐約南區檢察官辦公室）

郭文貴對12項刑事指控拒不認罪

據路透社等媒體報道，起訴書顯示，美國檢方指控郭文貴涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項指控。美國檢察官達威廉姆斯（Damian Williams）稱，郭文貴涉嫌領導策劃複雜陰謀在線詐騙金額超10億美元。郭文貴被捕時曾表示對美國檢方指控不認罪。

根據美國檢方披露訊息，郭文貴在美期間，通過社交媒體公開反共吸引大量支持者。郭文貴向粉絲虛假承諾，只要投資他的媒體平台GTV、社區共建計劃「喜馬拉雅農場聯盟」、高端會員計劃G CLUBS和加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」等項目，就可以獲得豐厚回報，憑此斂財超10億美元。

郭文貴把集資所得用於購買豪宅、遊艇、跑車等享受奢侈生活，並將其中一部分資金通過各種方式洗白轉送給曾任美國前總統特朗普顧問的班農（Stephen Bannon）、米勒（Jason Miller）等美國右翼主要人物和競選團隊。

受內地通緝的逃美富豪郭文貴，在港資產被凍結。港府是按《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請限制令，即港府是以郭涉在香港觸犯嚴重罪行為由，要求法庭批准凍結其資產。（路透社）

美國政府已扣押郭文貴超6.3億美元資產

美國紐約南區檢察官辦公室曾於2023年3月發文表示，美國當局在2022年10月至2023年3月期間，從郭文貴和其一位合夥人關聯實體中，共扣押了超過約6.34億美元的非法收益。美國檢方在起訴書中要求，沒收郭文貴一艘價值3,700萬美元的遊艇、新澤西州的一座豪宅、一輛布加迪、一輛蘭博基尼和一輛勞斯萊斯以及銀行賬戶等各種資產。

郭文貴曾申請保釋被拒

據路透社早期報道，郭文貴被捕後曾提出了2,500萬美元的保釋方案申請保釋。法官託雷斯以檢察官以郭文貴存在嚴重潛逃風險為由拒絕。