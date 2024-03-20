郭文貴案延至5月開庭審判　是否關聯特朗普引關注

美國司法部3月5日發布訊息稱，針對中國流亡商人郭文貴涉嫌詐騙超10億美元案，延期至5月20日開庭審判。



郭文貴此前於2023年3月15日在美國紐約被捕，被指控通過虛假陳述和聲明在各種實體和項目中籌集超10億美元的投資，涉嫌電匯欺詐、證券詐騙、銀行詐騙和洗錢。

《每日野獸》（The Daily Beast）3月15日報稱，從二月份提交給聯邦法院的檔案中可以獲悉，郭文貴長期與美國右翼主要人物保持密切聯繫並向重要人員輸送數百萬美元資金。

特朗普（Donald Trump）執政期間曾任白宮首席戰略師和總統高級顧問的班農（Steve Bannon）在自己的公司申請破產前夕，從郭文貴兩家公司收到85萬美元，班農團隊對此不予置評。

2017年10月10日，美國白宮前智庫班農（左）在紐約與郭文貴（右）會面。（X@KwokMiles）

同期，現任特朗普2024年競選顧問的米勒（Jason Miller）個人從郭文貴處獲得353,269.23美元，他的前公司Jamestown Associates（曾在2016年和2020年為特朗普競選活動提供服務）獲得了104,691.25美元（約81.8萬港元）。霍士新聞台收到264,113.25美元（約2066萬港元）。郭文貴創辦的非政府組織還曾向《華盛頓時報》專欄作家格茨（Bill Gertz）的非營利組織「格茨檔案調查報告項目」支付的30萬美元（234萬港元），格茨因此失去《華盛頓自由燈塔》的工作。

米勒強調所收金錢為應得服務報酬，並在給《每日野獸》的短信中聲稱，詹姆斯敦（前文提到的曾為特朗普提供競選活動服務的公司Jamestown Associates）為Gettr（郭文貴創建社交媒體平台）製作了廣告在霍士電視台播出。不過在霍士新聞台和詹姆斯敦以及格茨都拒絕回應《每日野獸》的問題。

郭文貴在美期間如何斂財10億美元？

2017年逃往美國的郭文貴，積極在美國中文媒體亮相，製造中共內鬥話題，稱自己是被迫害流亡的中國富豪，奮起反共的「鬥士」。在吸引眾多反共人士的認同跟隨和美國右翼政客的重視之後，開啟斂財之路。

2018年開始，郭文貴創建仿X（時稱「Twitter」）平台「Gettr」（該平台被一致認為是支持特朗普的網絡社交平台）穩固粉絲，宣傳自己的投資項目。再以媒體平台GTV、社區共建計劃「喜馬拉雅農場聯盟」、高端會員計劃G CLUBS和加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」四個項目計劃的名義集資，詐騙數千人，金額超過10億美元。郭文貴把非法所得通過各種方式洗白，用於個人揮霍的同時給班農、米勒等美國右翼主要人物和團隊輸送資金。

特朗普的前戰略顧問和現任競選顧問都和郭文貴有關聯。圖為2024年3月2日，特朗普在維珍尼亞州里士滿（Richmond）舉行拉票活動。（Reuters）

郭文貴案件審判事關特朗普？

在美國司法部宣布延期審判郭文貴之後，美國多家媒體報導郭文貴向班農、米勒、霍士新聞台等輸送資金，並在報導中強調郭是向「MAGA World」（「MAGA」指美國再次偉大，是特朗普2016年的競選政治口號）有影響力人物輸送資金。還提及特朗普也是郭文貴相關案件的傳票潛在目標，只是沒有出現在被告名單中。

曾與郭文貴合作並接受其資金的米勒，現在任特朗普2024年競選的高級顧問。班農等人也曾是特朗普競選團隊的重要成員。

在特朗普與拜登鎖定競逐2024年美國總統之際，郭文貴案件將在輿論和形象方面對特朗普和其競選團隊產生一定影響。