郭文貴被控欺詐在美保釋申請遭拒絕　法官：他最高恐面臨百年監禁

流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月15日上午在紐約被捕。《華爾街日報》報道，紐約一名聯邦法院法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，稱他有潛逃風險，郭文貴將繼續被關押獄中。



報道指出，美國地方法官托雷斯（Analisa Torres）在裁決中寫道：「他將面臨最高超過100年的監禁，對他不利的證據非常充分。」



曼哈頓美國聯邦檢察官辦公室的聯邦檢察官稱，郭文貴利用他在網絡積累數十萬粉絲，為他開發的一種加密貨幣、一家媒體公司和其他企業招攬投資。檢察官稱，郭文貴利用其中部分所得購買奢侈品，包括新澤西州一處價值2,600萬美元的住房、一艘遊艇和一輛法拉利(Ferrari)汽車等。

受內地通緝的逃美富豪郭文貴，在港資產被凍結。港府是按《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請限制令，即港府是以郭涉在香港觸犯嚴重罪行為由，要求法庭批准凍結其資產。（路透社 / 視覺中國）

郭文貴對這些指控不認罪，他3月被捕後被關押在一家紐約聯邦監獄。《華爾街日報》指出，郭文貴律師團隊3月31日向曼哈頓聯邦法院提交保釋申請，保釋方案總額達2500萬美元，其中包括500萬美元的現金以及其他資產，保釋方案提到，如果他獲准保釋，他將住在其妻位於康涅狄格州的住所，在監視下生活。

但該保釋方案遭法官駁回。美國地方法官托雷斯表示，檢察官認為郭文貴很有可能逃亡，若他獲釋，將對社會構成經濟損害的風險。托雷斯指出郭文貴即使2022年資金被凍結，仍繼續宣傳詐欺性投資機會。

托雷斯認為郭文貴「有逃跑的手段」，她指出，執法部門在搜查郭文貴住處時，找到2本護照，並稱「這位聰明的被告有足夠的資源，可以想辦法在沒有旅行證件的情況下，離開這個國家」。

該法官更在裁決中寫道，若郭文貴的罪名成立，「他將面臨最高超過100年的監禁，對他不利的證據非常充分。」

郭文貴律師提出的保釋方案遭法官拒絕。（路透社）

郭文貴的律師們則在文件中反駁稱：「郭文貴沒有潛逃風險。事實上，作為中共的敵人，他反倒不會潛逃」，此外郭文貴的律師們也表示，若郭文貴離開美國，中國將讓他面對「無法承受的生命危險」，此外，郭文貴的妻子與女兒也都在美國尋求政治庇護，他不會離開家人。

郭文貴今年三月被捕

美國司法部3月15日表示，流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，於同日上午在紐約被捕。而美國證券交易管理委員會（SEC）更透露，其涉案金額高達10億美元。

司法部當日發表聲明，指郭文貴及其財務顧問余建明（William Je）涉嫌向數十萬名網上追隨者提供虛假陳述，以吸引對方投資各種不同實體及項目，兩人更在欺詐過程中挪用了數億美元的資金。其中後者更被指妨礙司法公正，目前仍然在逃。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）同時宣布，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從郭文貴21個不同的銀行戶口中充公了約6.34億美元。而SEC則在聲明中指：「我們指控郭文貴是連續詐欺犯，他透過承諾投資人不符比例的獲益，以加密貨幣、科技及奢侈品投資獲取逾8.5億美元。事實上，郭文貴是利用多名受害人資金，以維持個人及家庭的奢侈生活。」

2014年在中國官方的反腐風暴打壓下，郭文貴流亡美國，其後他通過YouTube和Twitter等網絡工具進行「政治爆料」，甚至曾經成立自媒體公司郭媒體（Guo Media）和媒體平台網站G-TV等。