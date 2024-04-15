中國車進軍泰國市場　日本車市場份額受挑戰

3月舉行的泰國曼谷國際車展上，中國合眾新能源汽車公司一名高管許下豪言壯語——2024年在泰國的銷量要翻一番至3萬輛。



合眾汽車的電動車品牌稱為哪吒（Neta），憑藉流線型的時尚設計，在全球售出10萬5563輛哪吒電動車。除了合眾汽車這類小型車企，中國還有像比亞迪這樣的龍頭電動車企，全球年銷量超過300萬輛，而且低價位的掀背電動車價格只要1萬美元（約1萬3500新元）左右。

日本傳統車企沒有同類型的電動車產品可以與中國新能源汽車競爭，在很多地方的電動車市場只能捱打。在泰國，日本車企去年的市場份額掉了8.2個百分點，多年來首次降到80%以下，中國車的市佔率達10%。

合眾汽車原本計劃在五年內讓泰國工廠的產量翻倍，但副總裁王成傑說：「我覺得無須等五年。這個目標很快就會實現。」

泰國汽車市場年銷量80萬輛，去年的電動車銷量7萬6000輛，合眾汽車要年銷3萬輛電動車，不是一個小數目。

像合眾汽車這樣的中國新能源車企，是立足泰國，把眼光投向更廣泛的東南亞汽車市場。

2024年3月，泰國舉辦了第45屆國際汽車展，圖為展示中的比亞迪電動車。(Reuters)

根據日本貿易振興機構的統計數據，2022年亞細安國家的新車銷量和註冊量增長了18%，達327萬輛，使得東盟（ASEAN）成為全球最大的汽車市場之一，僅次於全球排名第四的日本和排名第五的德國。

泰國得益於日本車企為內燃機汽車建立的產業供應鏈，發展成東南亞最大的汽車製造中心，有「亞洲底特律」的美譽。這吸引了比亞迪、長城汽車等電動車製造商到泰國投資，善用當地成熟的勞動力隊伍和供應鏈。

中國車商不僅在泰國建立了工廠，還向泰國和其他國家出口了數量創紀錄的新能源汽車，中國已超過日本成為世界第一大汽車出口國。

日本汽車資訊公司Carnorama分析師宮尾健說，從泰國和本區域其他國家的汽車市場變化來看，「日本車商不能自滿了」。

據彭博新能源財經報道，儘管2020年電動車僅佔東南亞乘用車銷量的1%，但這一數字在2030年將達14%，2040年更是可能達到64%。

不過，日本車企也非捱打不還手。考慮到泰國人對輕便客貨兩用車（又稱皮卡車）的需求，豐田宣布計劃在2025年底在泰國推出電動版Hilux皮卡，五十鈴也在曼谷國際車展上發布首款電動版皮卡D-Max。

泰國是農業大國，皮卡車佔了新車銷量的四成，所以皮卡車市場是兵家必爭之地。中日車企在泰國的競爭鹿死誰手，還需時間來解答。

本文獲《聯合早報》授權轉載

