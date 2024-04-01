印度主要反對黨示威　抗議總理莫迪操縱選舉

印度各大反對黨聯合舉行集會，抗議政府在全國大選前幾周逮捕反對派領導人、德里首席部長凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal）。他們指責總理莫迪（Narendra Modi）及其政黨操縱投票，並以巨額稅收要求騷擾他們。



主要反對黨國大黨領導人拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）在星期天（3月31日）於首都新德里舉行的集會上說：「莫迪試圖操縱這次選舉。」在場的數千人隨即高呼「無恥！」

凱吉里瓦爾是平民黨創黨人，同時領導由27個政黨組成的反對派聯盟。這位莫迪的堅定批評者因涉嫌在頒發酒類許可證時貪污，3月21日被捕。平民黨指這起案件是捏造的，並且具有政治動機。

莫迪政府和他領導的印度人民黨否認政治干預，稱執法機構只是在履行職責。

拉胡爾說，如果印度人民黨贏得這場被操縱的選舉並修改憲法，將在整個國家點燃憤怒情緒。他說：「這不是一次普通的選舉。這次選舉是為了拯救國家，保護我們的憲法。」

國大黨還稱自己面臨着政府巨額稅收要求和凍結部分銀行賬戶的「稅務恐怖主義」，並指這些做法是試圖在經濟上削弱國大黨。

批評人士稱，莫迪和人民黨將調查機構和稅務機關武器化，以剷除政治對手並減少公平選舉的機會，但人民黨否認了這一指控。人民黨發言人特里維迪（Sudhanshu Trivedi）也指反對派集會旨在掩蓋他們的腐敗行為。

印度選舉定4月19日至6月1日舉行，莫迪有望贏得第三個任期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

