新加坡候任總理黃循財是誰？愛結他曾賣藝　勤學中文由吃力到流利

新加坡總理李顯龍公布會在5月15日交棒予副總理黃循財（Lawrence Wong）。這位候任總理是公務員出身，但在政壇之外，他也多才多藝，例如擅長彈結他，讀書時更試過街頭賣藝。他近年勤學講中文，以便用流利中文在論壇展開交流。



自學結他街頭賣藝

黃循財幼時便和音樂結緣，早在他小四那年，父親便贈予他一把結他作為生日禮物。儘管他自始都未有過參加結他考級試或正式在課堂學習結他，始終不減對結他的熱愛。

↓ 黃循財在疫情期間抽空演奏吉他 ↓

黃循財最鐘意美國歌手Eric Clapton同Buddy Guy，他亦因此前往美國念大學。他的室友是本地鄉村男孩，亦鐘意搖滾及藍調音樂，他們因此打成一片。

黃循財受訪時談及此段經歷：「我曾和室友，每個月到街頭表演一次，時間大概2小時。運氣好的話，還會有30元收入。」

他步入政壇後亦不時演奏結他，譬如他在2014年的新年活動上做即興的結他表演，因節目而受到熱捧。

勤學中文說話流利

黃循財的父親來自中國海南島，小時候移居馬來西亞，長大後再到新加坡，組織家庭生下黃循財。黃循財2020年曾說，自己在家中用英文與馬來文同家人交流，亦坦言自己在家中自細就未有講中文的語言環境，更在念書時學中文很吃力。

他時隔兩年後操流利中文在財政預算案論壇上同商界展開對話，予人深刻印象。

↓ 黃循財操流利中文為新加坡國慶致辭 ↓