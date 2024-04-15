新加坡：總理李顯龍5月15日卸任　交棒予黃循財

新加坡政府4月15日公布，總理李顯龍會在5月15日卸任，交棒予副總理黃循財（Lawrence Wong）。黃循財表示「懷着謙卑的心和深深的責任感」去肩負起新加坡總理的新任務。



據《聯合早報》引述新加坡總理公署文告，72歲的李顯龍5月15日正式卸下總理職務。黃循財會在同日晚上就職，宣誓成為新加坡第4任總理。

黃循財在社交網站發布影片，呼籲國民給予信任與支持，與他同行。

李顯龍也在社交網站轉發聲明，他形容領導層轉換在任何國家都是重要時刻，又指黃循財與第4代團隊努力贏取人民信任，尤其是在疫情期間。

路透社報道，預計在移交權力的數個月後，新加坡就會舉行大選。

黃循財是誰？

現年51歲的黃循財是新加坡現任副總理兼財政部長。他年輕時於新加坡完成基礎教育後，獲得獎學金赴美留學，在1997年取得密西根大學安娜堡分校（University of Michigan-Ann Arbor）經濟學碩士後回國。

黃循財之後成為公務員，然後在2011年大選投身政治，其後曾任國家發展部長、教育部長等職位，又曾任李顯龍祕書，他在2021年調任財長，同時兼任跨部門抗疫小組聯合主席。

圖為新加坡副總理兼財政部長黃循財2023年5月25日在日本東京參加第28屆國際交流會議「亞洲的未來」（Twitter @LawrenceWongST）

他在外界中的形象是為人性格穩重、有親和力，但也有分析認為他並非政治家出身，更像一位資深公務員。

他近年被確立為總理接班人，包括2022年4月獲選為執政人民行動黨（PAP）第四代團隊領袖，李顯龍又在2023年11月在人民行動黨大會宣布，會在下屆全國大選前把黨秘書長一職交棒給黃循財，由他領導政黨在大選中爭取勝利。