拜登晤伊拉克總理蘇丹尼 稱將致力防止中東衝突蔓延
撰文：蕭通
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伊朗與以色列令中東緊張局勢升溫之際，伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）4月15日訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。拜登強調，美國將繼續推動加沙停火，讓以色列人質回家，並防止衝突蔓延到現有範圍之外。蘇丹尼也促中東各方保持克制，鼓勵致力阻止衝突擴大。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日與伊拉克副總理塔米姆（Muhammad Ali Tamim）會面，重申華府不希望看到衝突升級。塔米姆則稱，擔心該中東被拖入一場更廣泛的戰爭，對國際安全造成威脅。
美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）同日表示，伊朗從未提供任何關於週末攻擊以色列的資訊，包括時間或目標，稱伊朗曾傳遞信息的說法荒謬。
不過，土耳其、約旦和伊拉克官員14日均表示，伊朗在對以色列發動襲擊前幾天已在地區內廣泛通知。
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