IAEA：憂慮以色列或向伊朗核設施報復

聯合國核監督機構負責人對以色列可能會襲擊伊朗的核設施感到擔憂。



路透社報道，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）星期一（4月15日）在紐約說，出於「安全考慮」，伊朗上星期六（13日）關閉了核設施。雖然伊朗在上星期天（14日）重新開放核設施，但他說，「在我們確定局勢完全恢復平靜前」，他指示IAEA視察員暫時不要到核設施。

IAEA定期檢查伊朗的主要核設施，包括位於納坦茲（Natanz）的濃縮鈾生產設施。格羅西說， 這對IAEA的視察活動不會有影響，並指伊朗核設施的視察活動將在星期二（16日）恢復。

以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）星期一說，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。

當被問及以色列襲擊伊朗核設施的可能性時，格羅西說：「我們一直都對這種可能性感到擔憂。」他敦促以色列保持「極度克制」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊上星期六凌晨發表聲明說，向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機，此舉是針對以色列1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館領事部門等行為。這是伊朗首次直接襲擊以色列。

以色列軍方發言人說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中「99%」被攔截。

伊朗襲擊以色列後，各方關注以色列會否以牙還牙，導致中東緊張局勢進一步升級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

