Tesla電動車銷售放慢　美國市場佔有率受挑戰

Tesla今年頭三個月在美國售出近26.9萬架電動車，雖然比去年同期稍為上升2.6%，但與去年最後一季相比則減少7.3%。受到其他品牌的電動車打入美國市場，Tesla在當地的市場佔有率縮水，更拖累股價下滑。



《紐約時報》4月15日報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布裁減公司十分一人手，形容是艱難的決定。而投資者亦受到影響，Tesla的股價在今年已下挫超過三成，數以十億美元計資金被蒸發。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）去年訪華時，都是乘坐公司旗下的汽車代步。（Reuters）

與去年同期相比，多個Tesla的電動車競爭對手在今年首季的銷售表現分別錄得雙位甚至是三位數的增長；現代（Hyundai）、平治（Mercedes-Benz／奔馳／賓士）、BMW都增加電動車的銷路，導致Tesla在美國的市場佔有率由去年初的62%，降至現時的51%。

另一主要對手福特（Ford）的市場佔有率則由去年的4.2%升至7.4%，成為美國第二大電動車品牌。不過該公司認為當地的電動車需求放緩，因此有意下調生產計劃。

美國目前的新車登記中，接近兩成屬電動車。總統拜登（Joe Biden）曾定下目標，希望在2030年底前，電動車可以佔全國汽車銷售量的一半。