特朗普陷掩口費案或面臨坐監　若勝選會否「獄中治國」？

美國前總統特朗普（Donald Trump）被指控在2016年向女星克利福德（Stephanie Clifford）支付「掩口費」，以阻止對方透露與特朗普的婚外情。該案因被延後直至4月15日終開審，他亦因此成為第一位接受刑事審判的前總統。美媒4月15日整合「掩口費案」懶人包，解答民眾關心的問題。



特朗普是否會坐監？

有美媒評論員分析，特朗普獲起訴罪名若全數被判有罪，理論上將面臨坐監十年以上。

2024年4月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）為首宗刑事案開審出庭。（Reuters）

儘管特朗普被指控犯有多達34宗罪，且此類重罪最高或被判處20年有期徒刑。但法官有權決定這些刑罰是同時執行亦或是連續執行。

惟特朗普未有犯罪前科，且這些罪行未有涉及暴力犯罪。所以法官有機會考慮允許他只須服刑其中判處最高刑期罪名的某部份時間。

特朗普能在監獄內做總統嗎？

美媒訪問密蘇里大學教授鮑曼（Frank Bowman）解答，他認為，從理論上而言，憲法允許一個人在以下情況下任職，「即使他是一名被定罪的重罪犯，或者即使他是一名被定罪的重罪犯」。

惟這種情況發生在多重假設下，即特朗普罪成並經過判刑、上訴、入獄、勝選。而在這些多重假設下，特朗普在理論上亦可嘗試赦免自己。而鮑曼認為這處於美國法律尚未曾預料的區域，且不太可能發生。

特朗普是否需要每日出庭？

特朗普每天都必須出庭，惟少數情況下得以例外。他亦可以向法院告假，要求豁免出庭的權利，但有機會遭法官駁回。