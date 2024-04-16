特朗普為首宗刑事案開審出庭　逾50候選陪審員因無法持平獲排除

美國前總統特朗普（Donald Trump）首宗刑事案4月15日開審，77歲的他身穿標誌性的藍色西裝、打著紅色領帶，於曼哈頓的法院坐在辯護席上，成為第一位接受刑事審判的美國前總統。他因向成人電影明星支付封口費，涉嫌偽造商業紀錄而被控。法庭會先遴選12名陪審團成員，以及6名後補陪審員，至少50人因表明無法對特朗普持公正審判而被排除。。特朗普在進入法庭前重申，此案是政治迫害。



+ 1

特朗普抵達法庭前，警方已在法院大樓前架設猶如迷宮的路障，直升機追蹤著載著特朗普車隊。少數抗議者聚集在街對面的廣場上，舉起寫著「失敗者」和「特朗普被定罪」的標語。

幾個月來，特朗普的法律團隊提出了一系列法律動議，以推遲或阻止針對他的四起刑事案件，但未能成功。此案預計審判將持續到5月。其中，從曼哈頓居民中選出陪審團預計需一星期左右時間，然後是召喚證人。

法官梅爾昌（Juan Merchan）向近100名陪審員人選表示，他們必須拋開對被告或案件的任何偏見或個人立場，包括政治取向。但至少50人表明無法持平，另有部份因時間安排被排除。

紐約州檢察官指控特朗普涉及34項偽造商業記錄罪，以掩蓋2016年總統競選期間支付的 13萬美元款項，以收買成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）對2006年的性接觸保持沉默。一些法律專家認為，此案是他面臨的4項刑事起訴中影響最小。