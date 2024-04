國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告,全球各地中央銀行需要拒絕政治人士壓力,不應過早開始下調利率,強調通脹率仍未全然擊退。



她指出縱使全球各大發達經濟體的總體通脹率在過去1年半以來,已由9.5%降至2.3%,並持續呈現下跌趨勢。她又強調現時通脹仍未全面擊退月,目前只為主要央行於今年下半年創造開始減息條件。

格奧爾基耶娃指高利率可能需要維持一段更長時間,促請各地央行更應維持獨立性,拒絕政治人士下調利率要求。她亦警告,一旦過早減息可能引起新通脹,進一步延長貨幣緊縮。

不過,格奧爾基耶娃稱各地央行需小心減息步伐不應等待過長,可能反而是對經濟活動「潑冷水」,警告全球經濟或面臨一個增長疲弱的十年。如果央行未有及時行動,全球經濟可能陷入再多10年的失望。

IMF標誌:The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018.(REUTERS)