尹錫悅就選舉失利道歉捱批無誠意：致辭13分鐘　說了15次「但是」

「作為總統沒能體察民意，犯下錯誤，我對此感到抱歉。」據環球網報道，4月16日韓國總統尹錫悅就執政黨在4月10日舉行的第22屆國會選舉慘敗一事致歉。他同時表示，應虛心接受本屆選舉所體現的民意，進一步放低姿態，以更加靈活的態度與國民進行更多溝通，傾聽民聲。



距離執政黨在議會選舉中「慘敗」已過去6天。此前總統室有關人士曾透露，尹錫悅將於4月16日在國務會議上致開場白時具體介紹國政改革方向、與下一屆國會合作的方針等，還可能提到日後的人事安排。

然而有韓媒指出，尹錫悅在上述講話中隻字未提改革方案，還搬出不少執政黨批評前任政府時所用的「攻勢性措辭」。在野黨認為，尹錫悅的道歉並無太多「悔改之意」。

「雖然為踐行正確的施政理念全力以赴，但未能帶來能讓國民切身感受到的變化。儘管從大框架上制定了為民着想的政策，但未能做到細緻入微。即使政府的施政方向再正確，政策再好，但若國民感受不到實際變化，那就是政府的失職。」

在13分鐘的講話中，尹錫悅自評，執政兩年來一直努力為國為民做事，但未能滿足國民的期望。在提及至今為止推進的政策時，他使用了15次「但是」，對政策未能觸及國民表示了遺憾。

4月11日，韓國第22屆國會議員選舉結果出爐，尹錫悅試圖改變的「朝小野大」的不利政治格局將持續，其治國理政將面臨重重險阻。因此，他將就「協治」採取何種姿態備受關注。

然而在上述講話中，他雖強調與國會合作，卻並未直接提及在野黨，甚至使用了不少「攻擊性措辭」。

韓國第22屆國會選舉舉行，韓國總統尹錫悅2024年4月5日在韓國釜山提前投票。（Yonhap via REUTERS）

韓國總統室高官16日表示，當前的施政基調反映了在上次大選中所凝聚的民意，今後的施政基調和原則將保持不變，但將在技術性問題、溝通、地區預算、立法等方面進行改進。

「這一行為直接違反在議會選舉中確認的民意，無異於向國民宣戰。」針對總統室強調將維持國政基調，韓國前法務部長官曹國主導組建的祖國革新黨作出了上述批評。

有分析指出，尹錫悅並未提出消除朝野兩黨爭端的具體方案，其固執己見，不可能與反對黨達成任何妥協，預計總統室和在野黨之間的緊張局面將會持續下去。

與此同時，日後的人事安排也備受關注。受此次選舉結果影響，11日當天，韓國國務總理韓德洙、國民力量黨緊急對策委員會委員長韓東勛以及總統政策室室長成太胤等除國家安保室以外的所有總統室首秘級別以上幕僚都已表明辭意。

韓國第22屆國會選舉舉行，韓國總統尹錫悅2024年4月5日在韓國釜山提前投票。（Yonhap via REUTERS）

連日來，韓國媒體曝出多名可能被提名為新任國務總理的人選，包括政壇資深人物金漢吉、國民力量黨前黨鞭朱豪英和前統一部長官權寧世。

其中最受熱議的金漢吉，出生於1953年，曾在前總統金大中執政期間擔任文化觀光部長官。他曾任最大在野黨共同民主黨前身民主黨黨首，後退出該黨轉投保守派陣營支持尹錫悅。

「看到每一個被提及的人選，我深深擔憂總統是否真打算接受國會選舉結果反映出的民意。」15日，共同民主黨黨首李在明在一場黨內會議上表示，尹錫悅應把這次內閣重組視為「反省過去兩年施政錯誤」的機會。

隨着多名潛在人選遭在野黨陣營否定，新任國務總理人選正成為困擾總統尹錫悅的難題。

據韓媒報道，4月17日，國民力量黨內部正試圖推舉新任黨鞭尹在玉為緊急對策委員會委員長，並組建「實務型緊急對策委員會」來應對選拔新的領導層一事。

本文轉載自微信公眾號「長安街知事」

