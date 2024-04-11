韓國會選舉執政黨慘敗　黨魁高官齊跳船總理辭職　尹錫悅拒下台

韓國最大在野黨共同民主黨在4月10日舉行的國會選舉中單獨獲得過半議席，取得壓倒性勝利，對現任總統尹錫悅和他所在的執政黨國民力量黨構成沉重打擊。



韓聯社11日早上稱，國民力量黨黨魁韓勛、韓總理韓悳洙向尹錫悅提出辭職，另有一些高官、尹錫悅高級助手、高級秘書、總統秘書室長、政策室長等「跳船」。但尹錫悅拒絕下台。

尹錫悅稱謙虛接受議會選舉結果並繼續留任。

韓國會共300席，在野陣營有望獲得約200個議席，維持朝小野大的局面，為彈劾總統尹錫悅鋪路，理論上可讓在野黨嘗試在2027年任期結束前提早「執包袱走人」，他剩下的3年任期恐將成為「跛腳鴨」。

韓國第22屆國會選舉舉行，韓國總統尹錫悅2024年4月5日在韓國釜山提前投票。（Yonhap via REUTERS）

投票率新高 選民懲罰尹政府

據韓國中央選舉管理委員會10日發布的初步統計數據，這次選舉全國4428萬名選民中有2966萬人投票，投票率為67%，創下近32年以來最高。

有分析認為，這次國會選舉是對尹錫悅的一場全民公投。生活成本危機以及一連串政治醜聞的影響，打擊聲望。有媒體分析，高投票率顯示部份選民以選票懲罰尹政府。

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籲選民「審判」尹政府奏效

共同民主黨領袖李在明說：「當選民選擇我時，這代表你們對尹錫悅政府的判斷，你們賦予共同民主黨責任，讓它為人民的生活負責，創造一個更好的社會。」

韓聯社報道稱，在野陣營之所以能贏得壓倒性勝利，在於對尹錫悅政府的「審判論」可能發揮了關鍵作用。尹錫悅在剩餘的三年任期內，施政動力難免受挫，施政基調也將面臨改革呼聲。