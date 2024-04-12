韓國國會選舉變天　尹錫悦難逃「不得善終」下場？

若尹錫悦和執政黨不能正視多數民意和做出有力改革，可能重蹈此前多位不能善終的韓國政治家的覆轍。



韓國新一屆國會選舉在4月10日選出300名議員。據11日的開票結果，在野的韓國進步陣營大勝，共同民主黨及友黨獲近175個議席，擴大了在國會的優勢；執政的保守陣營則獲約108個議席，比現有席位略有縮水。另外，前法務部長曹國所創建的新黨「祖國革新黨」在選舉中表現不俗，獲12席，成為關鍵的「第三勢力」。

這意味着韓國進步派扭轉了2021年之後民意下滑、2022年總統選舉落敗的不利局面，重新得到多數國民的認可，也意味着當權的保守派執政危機加深。

韓國首爾執政國民力量黨的支持者選舉前競選集會上歡呼。（REUTERS）

最近數年，韓國政治如過山車般多次翻轉，進步和保守兩大陣營的消長頗有反覆。2016年，總統朴槿惠被曝出濫用職權、勾通邪教人士的醜聞，被彈劾下台；2017年總統選舉，進步派的文在寅當選並推動一系列改革；2020年國會選舉，執政的進步派也大勝，「朝大野小」格局下文政府改革提速。當時進步派甚至樂觀認為，未來20年都將由進步派當選總統和掌控國會多數。

但之後，由於文在寅政府未能有效解決首爾的高房價問題、醫療改革受阻，其他改革也成效有限，又曝出多宗政治醜聞，如曹國謀私事件、樸元淳和吳巨敦性騷擾事件、韓國土地公社腐敗事件等，對執政黨形象造成巨大沖擊。短短一年多，進步派民調一路下滑，支持率從遠超保守派，到比保守派還低10個百分點。這既有進步派改革不力、醜聞頻發的原因，也和選民易喜新厭舊、政治的鐘擺規律有關。

韓國議會選舉：共同民主黨取得壓倒性勝利，領袖李在明於4月11日在首爾選舉營活動中發表講話。（REUTERS）

2022年總統選舉，進步派的李在明以0.73個百分點的差距，敗給保守派的尹錫悦。雖然進步派憑藉2020年的大勝，仍掌握國會多數，但韓國是總統制，總統權力遠大於國會。尹錫悦的上台，意味着韓國重新回到保守派政治路徑。

尹錫悦上台後，着力推動右翼保守派的政治議程。在內政上，更強調經濟發展效率，奉行親商和寬容財閥的立場，對大企業採取友好政策，宣揚傳統和家庭價值，也中止了文在寅時期一系列親勞工和親女性的政策。對外，尹錫悦改善對日關係、親近美國，積極參與美日韓同盟合作，與中國有所疏遠。

尹錫悦一系列內政外交政策，固然取悦了右翼保守派，但並不能得到進步派和中間選民的支持，執政滿意度一直在30%至40%徘徊，不滿意度則超過50%。尹錫悦政府也同樣無法解決前任政府面臨的各種棘手問題，如低迷的生育率、首爾高房價、醫患利益難兼顧的醫療改革等。尹錫悦本人及夫人、執政黨高層，也曝出一些醜聞，如夫人金建希被曝收受名牌包、學歷涉嫌造假等。

韓國總統尹錫悦夫人金建希因「收Dior手袋風波」惹爭議，進一步拖累丈夫民望。（REUTERS）

於是，尹錫悦和保守派執政兩年後，民意又逐漸離開保守派，向進步派迴轉。本次國會選舉結果就反映了韓國政治鐘擺的又一次左移。

由於韓國是總統制，進步派在國會大勝並不能奪回執政權，只是維持了2020年以來朝小野大的格局。但本次選舉中進步派擴大了議席優勢、民調中一度顯示可能奪取國會三分之二多數，這讓修改韓國憲法的呼聲再次引起廣泛關注。

修改1987年版《大韓民國憲法》的呼聲，在韓國早已有之。韓國的「八七憲法」（或稱「第六共和國憲法」）雖是民主化後第一部憲法，有力保障了民主與人權，但也有不少弊病。例如它仍然延續專制威權時期總統獨大的特徵，設定的選舉制度利於大黨不利於小黨，沒有將性別平等和環境權利等重要新興議題寫入，缺乏保障國民以公投等形式，行使直接民主權的條文等，相對於快速發展的時代已顯落伍。

因此，許多韓國人希望修改憲法內容，以弱化總統權力，加強各權相互制衡，修改選舉制度，保障民眾公投決策權，將弱勢群體特別權利和公民抗爭史蹟寫入憲法等。據韓國《中央日報》報道，民調顯示支持修憲比率為66.5%，反對修憲的僅9.9%。但長期以來，佔有國會三分之一以上席位的保守派，對修憲方向和具體內容有異議，於是修憲一直未能成功。

韓國在野進步派共同民主黨力爭年輕選票，領袖李在明在一場競選集會上與一名大學生合影。（REUTERS）

本次選舉進步派勝利雖大，但保守派席位仍多於總席位三分之一，修憲派想爭取國會三分之二多數、至少201名議員支持，難度很大。因此韓國修憲進程仍會被擱置。進步派若要翻轉韓國政局，重啟文政府時期的改革，或許只能等待2027年總統選舉獲勝。僅僅掌握國會，只能對尹錫悦政府施加一些約束，不能根本性改變尹政府的內政外交。

但執政黨在國會席位的萎縮，仍給尹錫悦和保守派敲響了警鐘。在總統選舉中以微弱多數取勝的尹錫悦，當選本就驚險，執政後毀多於譽。雖說執政者更容易被批評，是民主社會常態，但若尹錫悦和執政黨不能正視多數民意和做出有力改革，恐怕不僅會在2027年讓總統寶座再度變色，還可能重蹈此前多位不能善終的韓國政治家的覆轍。

韓國國會選舉前夕，共同民主黨支持者在首爾參加競選集會。（Reuters）

相對於其他發達民主國家，韓國政壇的鬥爭更加激烈，進步與保守的對立氛圍更為濃厚，競爭雙方為勝利也更為不擇手段。這種不良的政治文化，既有韓國曆史恩怨和傳統慣性的影響，也有畸形政治體制的因素。總統獨大，國會孱弱，當選總統一方「勝者全得」，就是韓國政體最突出的弊病。所以筆者傾向支持韓國修憲和體制改革。

韓國的政局幾十年來總是風雲變幻、許多逆轉出人意料。一時的勝利者，執政後常會面對種種危機，甚至不久黯然下野；曾經的失敗政黨，在民間默默滋養，幾年下來又能重新整合、再度當權。所以，無論是執政黨的頹勢還是進步派的復甦，本次國會選舉的影響和所反映的趨勢，都侷限於有限時段和空間。韓國政局未來如何演變，還要等待更長時間、經歷更多事件，顯露更多訊息和風向，才能更準確地分析和驗證。

作者是王慶民旅歐作家、國際政治研究者



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