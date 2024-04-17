美國將對中國造船物流業等發起301調查　中國商務部：一錯再錯

美國貿易代表辦公室4月17日宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301調查，中國商務部表示中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促美方尊重事實和多邊規則，又指美國出於國內政治需要發起新301調查，是一錯再錯。



白宮同日較早前指，美國貿易代表辦公室將對中國在造船、航運和物流領域的不公平貿易行為發起調查。

「301」即《1974年美國貿易法》第301條款，美方過去曾多次引用條款展開調查，或向中國產品加徵關稅。

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

中國商務部指，促美方立即停止錯誤做法，回到以規則爲基礎的多邊貿易體制中來。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

中方稱，美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。

中方指美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂「非市場做法」，事實上，中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳。

中方稱，美國上屆政府啟動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。

美國擬提升對華鋼鋁關稅

根據白宮聲明，美國總統拜登也建議美國貿易代表辦公室考慮把對中國的鋼和鋁產品的現有進口關稅提升至現有3倍，又指目前部份鋼和鋁產品的平均關稅為7.5%。