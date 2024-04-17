美國擬對中國部份鋼鋁產品關稅提升至3倍　拜登：不存在貿易戰

美國白宮4月17日表示，總統拜登（Joe Biden）建議美國貿易代表辦公室考慮把對中國的鋼和鋁產品的現有進口關稅提升至現有3倍，又指目前部份鋼和鋁產品的平均關稅為7.5%。拜登在被問及擬議的中國金屬關稅時表示，不存在貿易戰。



彭博社17日較早前報道，拜登尋求對中國部份鋼和鋁產品徵收25%關稅。

報道指，拜登會在17日訪問賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）時，提出對中國部份鋼和鋁產品加徵25%關稅。

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

中國商務部指，促美方立即停止錯誤做法，回到以規則爲基礎的多邊貿易體制中來。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

中方稱，美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。

中方指美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂「非市場做法」，事實上，中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳。

中方稱，美國上屆政府啟動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。

美國擬提升對華鋼鋁關稅

根據白宮聲明，美國總統拜登也建議美國貿易代表辦公室考慮把對中國的鋼和鋁產品的現有進口關稅提升至現有3倍，又指目前部份鋼和鋁產品的平均關稅為7.5%。