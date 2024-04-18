中美關係剛有緩和迹象　拜登為選票不惜得罪北京？

作為一連串旨在取悅搖擺州賓夕法尼亞州（Pennsylvania）鋼鐵工人政策措施的一部份，美國總統拜登4月17日呼籲大幅提高對中國金屬產品的美國關稅，華府同時宣布對中國造船、海事和物流部門的貿易做法展開新調查，這可能導致更多的關稅。中方對此表示強烈不滿，又指美國出於國內政治需要發起新301調查，是一錯再錯。



賓夕法尼亞州是6個搖擺州之一，經濟是選民最關心的問題之一。路透社引述政府官員指，拜登在匹茲堡（Pittsburgh）「鋼鐵城」進行競選活動時提議將前任總統特朗普（Donald Trump）對某些中國鋼鐵和鋁產品徵收的關稅從目前的7.5%提高到25%。

在特朗普時期，根據美國貿易法第301條的政策，對這些產品徵收的最高關稅率為7.5%，拜登於2022年對此進行審查。政府官員表示，擬議的更高關稅適用於價值超過10億美元的鋼鐵和鋁產品。

2024年4月10日，特朗普乘坐專機抵達佐治亞州。（Reuters）

拜登政府還在向鄰國墨西哥施壓，禁止中國從墨西哥間接銷售其金屬產品到美國，同時宣布對中國造船、海事和物流部門的貿易做法展開新的301調查，這可能導致更多的關稅。

繼美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話、美國財長耶倫（Janet Yellen）和亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）接力訪華後，中美從國防、財政到文化等各領域官員展開密切互動。

光是16日，就有美中防長通話、耶倫會晤美中經濟與財政工作小組，以及國務院負責教育與文化的助理國務卿薩特菲爾德（Lee Satterfield）會晤中國文化和與旅遊部副部長李群。

然而就在翌日、17日，美國貿易代表辦公室就宣布發起針對中國海事、物流和造船業的新301調查，拜登同日也建議美國貿易代表辦公室考慮把對中國的鋼和鋁產品的現有進口關稅提升至現有3倍，這些舉措可能會對中美關係帶來緊張局勢。