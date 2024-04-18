聯合國安理會19日表決巴勒斯坦入聯　美國或阻攔

聯合國安理會可能在4月18日或19日就阿拉伯國家決議草案進行投票，建議聯合國大會接納巴勒斯坦加入該組織，美國很可能會否決該決議。



巴勒斯坦目前在聯合國擁有觀察員國地位，而以色列自1948年起為該組織正式成員國。

阿爾及利亞代表阿拉伯國家要求於18日下午3時（香港時間19日早上3時）投票表決。

然而，西方媒體17日援引外交官的話說，投票定於19日進行。

俄羅斯衛星通訊社掌握的該決議草案文本極為簡單：「安理會研究巴勒斯坦國加入聯合國的申請後，建議聯大接納巴勒斯坦國為聯合國會員國。」

如果這項建議獲得安理會通過，將提交聯大審議。需要大會三分之二的成員投票才能接納新的國家加入聯合國。

2024年3月29日，在北愛爾蘭貝爾法斯特的「國際牆」（International Wall）有巴勒斯坦旗幟與北愛旗幟（不在圖中）並排隨風飄揚，表達支持加沙。（Reuters）

申請進入聯大表決階段的機會可能非常渺茫。美國可能投出否決票，所以巴勒斯坦的申請預計很難獲得通過。

要想通過聯合國安理會決議，必須獲得15票中的9票，而且安理會常任理事國（俄羅斯、中國、美國、英國、法國）中沒有一個國家反對。

路透社稱，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）16日還對巴方的申請「潑冷水」，聲稱巴勒斯坦入聯對於落實解決巴以衝突的兩國方案「沒有幫助」。