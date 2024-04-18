美國：恢復對委內瑞拉油氣制裁

6個月前，美國曾與委內瑞拉達成階段性協議，同意臨時解除部份對委制裁，以換取委舉辦「自由選舉」。在臨時解除制裁期限即將到來之際，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）4月17日聲稱，因委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）未能履行該協議的部份條款，美國自4月18日起將恢復此前對委內瑞拉油氣產業的制裁。



美國國務院發布聲明稱，儘管委內瑞拉政府確有履行部份協議條款，但因為「以技術性原因為由取消候選人和政黨的資格，以及針對反對派人士和公民社會的持續騷擾、鎮壓和逮捕」，美國將恢復禁止委內瑞拉石油和天然氣出口的制裁。

圖為2024年4月14日，委內瑞拉的拉瓜伊拉州（La Guaira）的港口，無人機俯瞰港口。（Reuters）

聲明表示，制裁恢復後45天內仍將允許完成與委方的結算和交易，以降低此舉對國際油氣市場帶來的潛在不確定性。路透社報道指出，該消息導致石油期貨價格略微上漲。2024年第一季度，委內瑞拉每天出口60萬桶原油，其中每天16.5萬桶前往美國。

馬杜羅尚未就此做出回應。在該消息公布前幾小時，馬杜羅曾發布聲明表示，「委內瑞拉遵循自己的發展道路，採納了自己的經濟模式」，「誰都阻止不了我們，因為我們不是任何人的殖民地。試圖傷害我們的帝國也在傷害自己，但我們的國家反而變得更加強大」。《紐約時報》認為，馬杜羅這一聲明「預料到美國將恢復制裁」。

委內瑞拉反對派前領袖瓜伊多（Juan Guaidó）4月17日早些時候接受採訪時表示，「制裁是向專制政權施壓的工具，這不僅包括馬杜羅政府，還包括全世界任何專制政權」。他此前曾多次表示民主國家「不能讓專制政權有恃無恐」，「需要用更多工具迫使他們為犯下的罪行負責，這樣能激勵這些國家朝着自由的方向發展」。

2023年10月17日，委內瑞拉政府與反對派在加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）簽署「關於促進所有人的政治權利和選舉保障的部份協定」，美國政府的代表也參加該會議。協議提出，各方支持包容的民主，反對暴力衝擊政府，在遵守委內瑞拉法律的前提下各方都可自由提名註冊2024年委總統選舉候選人；雙方還就一些其他選舉程序相關細節達成一致。

2023年10月18日，美國同意解除部份限制委內瑞拉出口石油、天然氣和黃金的制裁。其中，石油和天然氣的制裁解除時間為半年，黃金的制裁解除則沒有結束期限。

《紐約時報》當時就指出，由於協議大部份內容都是可供各方自行解讀的「口號」，較為缺乏實質性內容，協議條款不及美國所期望，報道認為如果反對派主要候選人馬查多（María Corina Machado）不能參選，美國同意長期解除制裁的可能性較為渺茫。

實際上，美國早已預告制裁或將全面恢復。隨着半年期限截止的4月18日即將來臨，美國和委內瑞拉曾企圖解決分歧，但是並沒有達成一致。據彭博社4月12日報道，美國與委內瑞拉官員4月9日在墨西哥城就臨時制裁解除和委內瑞拉大選進行秘密會談。

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