以色列反擊疑開始　伊朗：將針對核設施反擊　以北響起警報

撰文：許懿安
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伊朗伊斯蘭革命衛隊與人民動員部隊、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝協調，使用無人機、巡航導彈和彈道導彈對以色列和戈蘭高地進行打擊。數天後，以色列疑似反擊，19日凌晨伊朗、伊拉克及敘利亞傳出爆炸聲。當地媒體稱伊朗一座機場以及2個空軍基地附近發生爆炸。敘利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。

1108：美媒：以色列對伊朗發動了「有限」的襲擊。

1107：據伊朗國家電視台：伊朗伊斯法罕地區激活防空系統以應對無人機襲擊。

▼有學者在社交媒體X轉發影片，稱相信是伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）被以色列的導彈擊中的影片。他指防空系統投入運作，以及Shadi Salami空軍基地附近防空警報大作：

1106：荷蘭媒體BNO新聞：伊朗官員稱多架無人機被防空系統擊落，同時否認遭遇導彈襲擊。

1105：伊通社19日報道，伊朗航空部門宣佈，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班暫停飛行。

1103：以軍稱，以色列北部響起警報聲。

1051：伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗西北城市大不里士發生爆炸。

1050：由於所有航班被取消，德黑蘭霍梅尼國際機場的官員敦促所有乘客撤離機場。

1049：受消息刺激，市場急劇波動，黃金重新突破2400美元關口、油價升跳升3%。

0945：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。

1031：據伊朗國家電視台報道，伊朗首都德黑蘭附近發生強烈爆炸。

1030：根據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布境內所有基地和營地進入最高戒備狀態。

1020：伊朗多個城市暫停航班升降。

1015：因應伊朗疑遭以色列轟炸，多地領空緊急關閉。伊朗國營電視台稱，伊斯法罕省附近的航班都已改道別處。

1013：據伊朗法爾斯通訊社19日報道，伊斯法罕機場和謝卡里空軍基地附近聽到爆炸聲。

0922：據以色列《耶路撒冷郵報》與巴勒斯坦《聖城報》19日稱，當天，伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省和伊朗伊斯法罕省當天凌晨傳出爆炸聲。

0945：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。

伊朗報復或成以色列「加沙戰敗」的最後一擊拜登按住了以色列？不可小覷以色列極右翼　還有一大變數中國行事的關鍵不是阻止伊朗或阻止以色列伊朗點到為止　是能力有限還是有理有節？
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