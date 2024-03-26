日本核污水｜水產出口金額香港仍居首　日水產省：樂見上升望解禁

日本去年8月開始將核污水排放入大海，港府宣布同日禁止來自東京、福島等10個都或縣的水產進口，風波一度掀起部份港人對日本水疑慮，但據日本農林水產省的數據，累計去年1至12月的數字，香港仍是日本水產物出口金額最高的地區，今年1月日本出口香港的水產物金額，也較去年同期高出10億日圓。



日本農林水產省官員在東京向《香港01》表示，樂見金額上升，但香港對日本部份地區的水產設禁令，對日本食材有些負面影響，希望相關禁令可以取消，不過，問題關乎兩地政府的分歧，她稱日本政府會繼續向外界解說，並相信未來也會收集到更多數據，證明排放ALPS處理水安全的說法。



日本政府於2023年8月24日開始核污水排海計劃，香港社會關注日本水產食安問題，港府宣布同日禁止來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口。

據日本農林水產省的數據，2023年1至12月日本出口至香港的水產物累計金額達1,016.5億日圓（以每百日圓兌港元報5.2計算，約52.9億港元），位列累計出口金額最高的地區。相關金額也較2022年的754.5億日圓（約39.3億港元）為高。

最新數據也顯示，今年1月日本出口至香港的水產物金額達53.8億日圓（約2.8億港元），亦較去年同期的43億日圓（約2.2億港元）高出10.8億日圓（約5575萬港元）。

日本農林水產省輸出・國際局規制對策組國際專門官坂本有希指，對日本部份地區的水產設禁令，對日本食材有負面影響，希望相關禁令可以解除。（江麗盈攝）

日本農林水產省輸出・國際局規制對策組國際專門官坂本有希表示，樂見出口至香港的水產物金額上升，惟手上暫未有出口的水產物來自日本哪些地區的資料。她又指，香港對日本部份地區的水產設禁令，對日本食材有些負面影響，希望相關禁令可以解除，讓更多人可以嚐到日本食材。

不過，她坦言這關乎兩地政府分歧，現時陷入的是「技術上的爭論」。她認為，日本政府已拿出證據，證明排水安全、並無化學問題，對食材的安全性也已有所擔保，又稱未來會繼續向外界進行解說，而排水會在有監測情況下繼續，相信日後也會收集到更多數據，證明日本政府的說法。

據日本經濟產業省的資料，含有福島第一核電站事故所產生放射性物質的污水，經過淨化處理，把除氚以外的放射性物質淨化至低於監管水平的水，被稱之為「ALPS處理水」。

資料又指，ALPS處理水排放到海洋之際，氚的濃度將以海水大幅稀釋100倍以上，直至低於日本受監管水平的四十分之一，其一整年的輻射影響亦非常小，不及從自然環境所受的輻射影響的十萬分之一，表明排放對人體或環境均不構成影響。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施