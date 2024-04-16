日本核污水｜2.3萬食物樣本輻射全合格　本年度料花近$7000萬化驗

日本去年8月起排放福島核污水入海，環境及生態局稱，自日本排核污水後，當局去年抽取約2.3萬個日本進口食物樣本作輻射檢測，當中包括約1.5萬個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，結果有關食物樣本的輻射檢測水平尚未有超出國際食品法典委員會的指引限值。



該局指，食安中心會繼續加強對日本進口食品的檢測。按2023年的檢測模式和數據推算，預計在2024-25年將會抽取約80000個日本進口食物樣本作輻射檢測，但實際檢測數字會取決於2024-25年的入口批次、數目和檢測策略。



環境及生態局答覆議員李琼的特別財會提問稱，因應日本排放核污水計劃，食物安全中心已由2023年6月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品的輻射水平，並在確認相關產品檢測合格後，才放行於市場供應。

食安中心於2023年抽取逾4.2萬個日本進口食物樣本作輻射檢測，當中約2.3萬個樣本是於核污水排海開始後抽取，有關食物樣本的輻射檢測水平尚未有超出國際食品法典委員會的指引限值。

該局指，食安中心會繼續加強對日本進口食品的檢測。按2023年的檢測模式和數據推算，預計在2024-25年將會抽取約8萬個日本進口食物樣本作輻射檢測，但實際檢測數字會取決於2024-25年的入口批次、數目和檢測策略。

當局又指，大部份負責日本進口食品輻射監測工作的人員亦同時執行其他進口管制工作，在2023-24及2024-25年度，相關工作的開支為6,334萬元及6,920萬元。