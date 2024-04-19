加沙婦緊抱姪女遺體悲痛一幕令人心碎　路透社記者膺新聞攝影獎

路透社攝影記者薩利姆（Mohammed Salem）4月18日獲得2024年世界新聞攝影獎，他紀錄下婦女緊抱姪女遺體的悲痛一幕，相中36歲巴勒斯坦婦女Inas Abu Maamar懷中緊抱一具被裹屍布包覆的遺體——喪生於以色列襲擊的年僅5歲姪女Saly。世界新聞攝影獎評審委員會主席爾茲（Fiona Shields）認為該相「傳達出衝突的恐怖與徒勞。」



該相拍攝於2023年10月17日加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），距離巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與以色列軍隊爆發衝突剛剛過去10日。

路透社攝影記者薩利姆（Mohammed Salem）4月18日獲得2024年世界新聞攝影獎，圖為他紀錄下加沙婦女緊抱姪女遺體的悲痛一幕（Mohammed Salem／Reuters）

Saly喪生於以色列10月對該地的襲擊，Maamar跟隨其他居民到納賽爾醫院（Nasser Hospital）的殮房尋找失蹤親人，她在尋獲後痛哭：「醫生讓我放手......但我讓他們把Saly留給我。」

對於這張震撼人心的相片，席爾茲說：「一旦你看過，它就會烙印在你的腦海。它就像一道兼具字面和比喻意涵的訊息。」

2023年10月17日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），Inas Abu Maamar在納賽爾醫院（Nasser hospital）抱着5歲姪女Saly的遺體。（Mohammed Salem／路透社）

薩利姆表示：「這是一個強大而悲傷的時刻，概括了加沙地帶所發生的一切。」

世界新聞攝影獎2024年度獲獎相片4月19日起將在荷蘭阿姆斯特丹的Nieuwe Kerk教堂展出至7月14日。