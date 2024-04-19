印度大選｜為何一場選舉歷時1個半月？逾9億選民　2600個政黨

印度國會大選4月19日開鑼，這場選舉從開始到完結長達44天，即達到6星期，分多個階段舉行，背後原因正是規模極大，且存在保安與物流原因。



印度人口逾14億，全國選民多達9.69億人，佔全球人口的一成，單是首投族就有1800萬人。選舉由4月19日開始，選出543個議席人選，分多個階段舉行，至6月4日開始點票工作。

7個投票日

印度選舉時間長的原因，主要是國家大、選民多，全國不會同一時間舉行大選。今年便有7個投票日，即4月19日、4月26日、5月7日、5月13日、5月20日、5月25日與6月1日。

除了選民逾9億人外，在選舉中註冊的政黨也有逾2600個。這場選舉背後的工作人員多達1500萬人。

印度大選開始，圖為2024年4月19日在東北部梅加拉亞邦（Meghalaya）一個票站（Reuters）

保安與物流原因

印度選舉需耗費大量時間的原因還有保安與物流，印度大選有接近一個世紀的歷史，但在上世紀7、80年代充斥着各種暴力、賄選等不當行為。為保證選舉能公正進行，需要大量武警維持秩序，同時出動電子投票機器，防止作弊。

過去北方比哈爾邦更有「佔領投票站」傳統，即一個政黨強行佔領投票站，再偽冒登記選民投票。至由武警把守及使用電子投票機後，相關問題才幾乎再無發生。

由於國家大，物流也是重要問題，讓武警和投票器具前往不同地區。需知道印度由低窪、森林、草原、沙漠至高山什麼居住地方也有，團隊要前往不同地區往往耗費大量時間。

選舉團隊使用的代表工具也包羅萬有，包括直升機、火車、船、單車，甚至駱駝、大象等。