印度大選｜莫迪勢連任　高度軍事化的克什米爾希望渺茫？

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計在該國4月19日起舉行的大選中贏得第三個任期。儘管人們對莫迪的另一個任期對該國意味着什麼存在許多疑問，但穆斯林佔多數的克什米爾北部地區的居民尤其感到擔憂。



作者：澳洲福林德斯大學政治學講師Leoni Connah



莫迪於3月初訪問了克什米爾首府斯利那加（Srinagar），以贏得克什米爾人心，這是其政府在2019年有爭議地剝奪該地區半自治地位以來的首次訪問。

在戒備森嚴的情況下，莫迪承諾實施價值超過7.74億美元（約61億港元）的開發項目，以促進該地區的經濟和旅遊業。

這是否足以安撫克什米爾選民還有待觀察。在莫迪的印度教民族主義政府領導下，許多居民感覺自己是二等公民，他們對其連任情況會有所改善持悲觀態度。

2019年8月莫迪政府廢除了印度憲法第370條後，印控克什米爾夏季首府斯利那加舉行了反印度抗議活動。(Getty)

自治權被撤銷

自2014年莫迪宣誓就任印度第14任總理以來，他對克什米爾採取了明顯的強硬態度。

他的政府承諾鎮壓自20世紀80年代以來一直與印度政府作戰的叛亂運動，大力加強在該地區的安全部署，並發起了一項特別行動，以剷除克什米爾的恐怖組織。

然後，在2019年該地區的一個分水嶺時刻，他的政府廢除了印度憲法第370條，該條賦予當地居民特權，並賦予該地區自己的憲法和旗幟，以及製定自己的法律的能力。

莫迪還重新定義了居住規則，使非克什米爾人更容易在該地區獲得工作、土地和永久居留權。

最近，最高法院維持了廢除第370條的決定，這是莫迪領導的印度人民黨（BJP，下稱印人黨） 在大選前的重大勝利。

自2014年以來，該地區侵犯人權和壓制公民自由的情況也愈演愈烈。

作為2020年至21年博士研究的一部分，我對斯利那加及週邊地區的眾多克什米爾人進行了網上採訪，發現第370條的撤銷奪走了他們的所有希望，並導致了壓倒性的背叛感。

莫迪政府承諾鎮壓自20世紀80年代以來一直與印度政府作戰的叛亂運動，大力加強在克什米爾的安全部署，以剷除克什米爾的恐怖組織。(Getty)

有些人難以描述他們的感受，而有些人則表示此舉完全違憲，是一場政治災難。 我的受訪參與者表示，撤銷後，克什米爾各地都爆發了抗議活動，但據一位新聞界工作人員稱，當時這些活動的報導非常少。

從那時起，莫迪幾乎沒有採取任何行動來解決克什米爾人對其未來的擔憂。 相反，他積極鼓勵該地區的開發項目和旅遊業，這引發了人們對其政黨在克什米爾，特別是克什米爾山谷的定居殖民野心的擔憂。

地方選舉能否帶來改變？

克什米爾立法機構選舉預計也將於九月舉行。自2019年取消其特殊地位以來，該地區一直沒有地方政府； 此後一直受新德里直接統治。

如果地方選舉確實進行，這可能被視為新德里試圖在該地區展現某種常態，並表明中央政府致力於恢復充分運作的民主制度。 這也可能導致克什米爾人感覺更多地融入和參與更廣泛的印度政治。

然而，在最近訪問斯利那加時，莫迪並沒有提及地方選舉的可能性，這讓人感覺他的政府忽視了居民的不滿。 其中包括撤銷第370條的影響、該地區有限的經濟前景以及印度其他地區穆斯林克什米爾人的待遇。

此外，該地區仍然處於高度軍事化狀態，令人質疑莫迪力圖將克什米爾及印度其他地區團結起來的做法到底有多成功，特別是因為克什米爾人仍然沒有與其他印度人同等的自由和權利。

許多克什米爾人也擔心選舉前的虛假訊息，特別是將他們與恐怖組織聯繫起來的負面刻板印象。 這可能會對克什米爾政黨產生負面影響，損害他們作為克什米爾人民代表的地位。

克什米爾的未來

值得注意的是，莫迪的支持不僅來自佔多數的印度教徒。由於部落種姓的原因，以及相信該黨可以為該地區帶來更多就業機會或經濟前景，克什米爾的一些穆斯林仍將支持印人黨。

儘管如此，許多克什米爾人認為，印人黨繼續領導國家，可能會導致更多的侵犯人權行為、南方外來者失去土地或工作機會，並與中央政府進一步疏遠。

最終，如果莫迪贏得前所未有的第三個任期，這將鞏固該地區已經做出的決定。 這意味着在這個號稱世界上最大的民主國家，許多克什米爾人的未來仍將黯淡。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。