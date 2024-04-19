以色列伊朗互襲如玩火　不認射彈vs不認中彈　中東局勢緊張急升溫

伊朗伊斯蘭革命衛隊與伊拉克人民動員部隊、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝協調在3月14日襲擊以色列和戈蘭高地。伊朗、伊拉克及敘利亞19日凌晨遭以色列空襲。伊朗法爾斯通訊社當天稱，伊斯法罕省發生嚴重爆炸。當地有重要的軍事及核設施，伊斯法罕機場和謝卡里空軍基地附近都聽到爆炸聲。



以色列襲擊伊朗之際，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）4月19日迎來他85歲的生日。他自1989年以來一直是伊朗最高領袖，是中東地區在位時間最長的國家元首。

當地時間19日凌晨伊朗、敘利亞、伊拉克傳出爆炸聲。以色列的導彈被指擊中伊朗境內一個據點。

有關消息傳出之前，當地已有消息人士說，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部的蘇韋達省（As-Suwayda Governorate）和德拉省（Daraa Governorate），以及伊拉克首都巴格達（Baghdad）附近地區、中部巴比倫省（Babylon Governorate）同在凌晨傳出爆炸聲。

伊朗國家電視台19日報道當天凌晨伊斯法罕上空出現3架無人機。伊朗軍方啟動防空系統，擊落這些無人機。伊斯法罕附近的核設施未有受損。

伊朗官員稱，以色列只是進行一次失敗且羞辱性的四軸飛行器飛行嘗試，結果全被擊落。

黎巴嫩媒體報道，有消息指出伊朗防空部隊在伊斯法罕上空攔截約5個目標，爆炸在伊斯法罕的上空發生，地面上沒有發生任何爆炸。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱19日上午，飛往伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕和西南部城市設拉子的航班已一度暫停。

伊朗邁赫爾通訊社19日報道，伊朗德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）暫時停飛國際航班。

美國廣播公司（ABC）其後引述一名美國官員證實，是以色列在當地時間19日凌晨發射導彈，擊中伊朗的設施。

事發後有美方人士對卡塔爾半島電視台稱事前已知以色列將對伊朗發動襲擊。襲擊發生前也有美方官員對沙特媒體說，預計以色列將在未來24小時內對伊朗實施回應。

以色列總理辦公室拒絕證實該國涉案。以軍向法新社和美聯社等通訊社的回應，僅稱不予置評。

圖為2024年4月15日鏡頭下伊朗德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad International Airport,）客運大樓。據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2024年4月19日報道，伊朗德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場暫時停飛國際航班。伊朗航空部門宣布，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班也暫緩飛行。(新華社)

▼航班追蹤網站Flightradar24指出，當地時間19日早上，至少8架飛機在伊朗上空改道，包括阿聯酋航空及杜拜航空的飛機。伊朗暫停多個城市航班升降。

敘利亞伊拉克受襲

敘利亞軍方19日發表聲明說，敘南部地區防空陣地19日遭以色列導彈襲擊致物資損失。聲明沒有提及人員傷亡情況。文中稱，當地時間19日2時55分左右，以色列對敘利亞南部防空陣地發動導彈襲擊。

敘利亞政府稱以色列的空襲目標，包括敘南蘇韋達省和德拉省的敘利亞武裝部隊據點及雷達站。當地目擊者告訴新華社記者，19日凌晨，在德拉省和蘇韋達省之間的鄉村地區看到疑似軍用飛機飛過，並聽到爆炸聲。

敘利亞內戰2011年爆發後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘境內目標。敘、以政府均否認伊朗在敘有駐軍。

另一方面疑似成為襲擊目標之一的伊拉克，伊北城市埃爾比勒（Erbil）和摩蘇爾（Mosul）的居民也說，他們當天清晨聽到戰機劃破上空的巨響。

伊以衝突：2024年4月15日以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）在以南內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base）發表講話。哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。（新華社）

伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館一幢附屬建築月4日1日疑因以色列空襲被炸毀，至少13人死亡。伊朗革命衛隊（IRGC）證實7名成員死亡，包括革命衛隊聖城旅指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）准將。伊敘均指事件是以色列所為。

伊朗4月13日出動數百導彈和無人機攻擊以色列境內目標，報復使館建築物1日受襲之事，而以色列19日疑似以空襲回應；惟內塔尼亞胡政府尚未就襲擊承認責任。