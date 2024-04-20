特朗普封口費案審訊進行中　美媒：一男紐約法庭外自焚身亡

美媒4月19日稱，進行美國前總統特朗普（Donald Trump）封口費案的紐約法庭外發生火災，男子阿扎雷洛（Maxwell Azzarello）在法院外自焚。警方告訴美國全國廣播公司（NBC）20日稱，醫院已證實他死亡，但沒提供其死亡時間。



較早時的報道指，年約30多歲的阿扎雷洛在紐約市法院外被火焰包圍，嚴重燒傷。

紐約緊急部門官員稱，他在特朗普案進行的法庭外自焚後被擔架帶走，原因未明。有目擊者表示看到該男子在公園內「拖着腳走」，然後伸手拿出袋子裏的易燃液體和小冊子點火。警方指小冊子是關於「陰謀論」。

自焚男子後來被確認身份，他上週從佛羅里達州的家抵達紐約，在紐約沒有犯罪記錄。他此前被傳媒拍得在法院外舉牌示威，寫着「特朗普與拜登是同夥，他們正準備發動法西斯政變」。

法院外自焚男子阿扎雷洛被傳媒拍得在法院外舉牌示威，寫着「特朗普與拜登是同夥，他們正準備發動法西斯政變」。（Reuters）

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌偽造商業記錄，隱瞞向成人電影女星支付掩口費的刑事案件，19日繼續遴選陪審員，6名候補成員均已選出並宣誓。至此，12名陪審員和6名候補陪審員已就位。

在此案中，特朗普涉嫌在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付13萬美元的封口費，以隱瞞兩人的婚外情。特朗普否認婚外情，堅稱自己完全無辜。